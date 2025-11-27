Catanista Redazione
Infortunio grave per Cicerelli: quando torna, tempi di recupero e chi gioca nel Catania al suo posto
QUANDO TORNA CICERELLI
L'infortunio subito dopo pochi minuti (per un brutto fallo di Porro) in Catania-Latina si è rivelato molto più grave del previsto per Emanuele Cicerelli.
L'esterno del Catania ha riportato la frattura del malleolo e starà fuori a lungo, per almeno 4 mesi. Un danno enorme per il Catania, che perde il suo miglior giocatore, autore già di 5 reti in campionato.
QUANTE PARTITE SALTA CICERELLI
Se i tempi di recupero dovessero essere confermati, Cicerelli potrebbe provare a recuperare per la sfida promozione contro la Salernitana del 1° marzo o per l'altro big match contro il Benevento, in programma però appena tre giorni dopo nel turno infrasettimanale.
Sarà difficile, ma il Catania spera di recuperarlo almeno per una delle due partite che rischiano di decidere la corsa verso la Serie B. Saranno comunque almeno 13 le partite che Cicerelli sarà costretto a saltare, nella migliore delle ipotesi.
CHI GIOCA AL POSTO DI CICERELLI NEL CATANIA
Contro il Latina, dopo il suo infortunio, è stato Kaleb Jimenez a prendere il suo posto sulla trequarti rossazzurra.
Lo spagnolo ha vissuto la scorsa stagione da protagonista con 29 presenze complessive, 6 goal e 7 assist.
Ma quest'anno ha goduto di meno fiducia da parte di Toscano, che sin qui lo ha impiegato soltanto 6 volte da titolare.
L'infortunio di Cicerelli potrebbe dunque essere l'occasione per rilanciare un talento come Jimenez, come nuovo titolare al fianco di Lunetta alle spalle di Forte.
Le alternative, in quel ruolo, sono D'Ausilio e Stoppa (anche loro, sin qui, utilizzati più che altro a partita in corso), ma anche Rolfini per una soluzione più offensiva. L'altra opzione, al momento più lontana, è il reintegro in lista di Luperini.
