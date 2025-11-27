Infortunio grave per Cicerelli: quando torna, tempi di recupero e chi gioca nel Catania al suo posto

L'infortunio subito dopo pochi minuti (per un brutto fallo di Porro) in Catania-Latina si è rivelato molto più grave del previsto per Emanuele Cicerelli.

L'esterno del Catania ha riportato la frattura del malleolo e starà fuori a lungo, per almeno 4 mesi. Un danno enorme per il Catania, che perde il suo miglior giocatore, autore già di 5 reti in campionato.