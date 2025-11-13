Pubblicità
cambiaghi bolognaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Infortunio Cambiaghi: c'è l'esito degli esami, condizioni e tempi di recupero dell'attaccante del Bologna

Infortunio in Nazionale per Nicolò Cambiaghi: cosa si è fatto l'attaccante del Bologna e quando potrà tornare in campo.

Non arrivano buone notizie per il Bologna e i suoi tifosi: Nicolò Cambiaghi, grande protagonista nel successo sul Napoli di Conte, dovrà osservare un periodo di stop.

Colpa dell'infortunio rimediato nel ritiro della Nazionale di Gattuso, che lo aveva convocato al posto dell'altro infortunato Moise Kean, impossibilitato a rispondere presente alla chiamata del commissario tecnico.

Per il momento Cambiaghi non sarà sostituito e la rosa azzurra per le sfide contro Moldavia e Norvegia non subirà ulteriori modifiche.

  • INFORTUNIO CAMBIAGHI

    Il Bologna ha reso note le condizioni di Cambiaghi con questo comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

    "In seguito a un problema accusato durante una fase di allenamento con la Nazionale, Nicolò Cambiaghi è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo destro: tempi di recupero di circa 3 settimane".

  • QUANDO TORNA CAMBIAGHI

    È stato lo stesso Bologna a comunicare i tempi di recupero di Cambiaghi per la lesione rimediata al polpaccio: prima del ritorno in campo dovranno passare tre settimane.

    L'ex Empoli tornerà così a disposizione di Italiano nei primi giorni di dicembre.

  • QUANTE PARTITE SALTA CAMBIAGHI

    Oltre alle due sfide contro Moldavia e Norvegia con la Nazionale, Cambiaghi salterà anche i match successivi alla sosta con la maglia del Bologna.

    Forfait per la trasferta di Udine del 22 novembre, oltre che per la gara casalinga di Europa League contro il Salisburgo in programma cinque giorni più tardi. L'attaccante sarà out pure per Bologna-Cremonese del 1° dicembre.

    Il rientro in campo di Cambiaghi potrebbe avvenire tre giorni dopo nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Parma o, al più tardi, il 7 dicembre in occasione di Lazio-Bologna.

