Infortunio Cambiaghi: c'è l'esito degli esami, condizioni e tempi di recupero dell'attaccante del Bologna

Non arrivano buone notizie per il Bologna e i suoi tifosi: Nicolò Cambiaghi, grande protagonista nel successo sul Napoli di Conte, dovrà osservare un periodo di stop.

Colpa dell'infortunio rimediato nel ritiro della Nazionale di Gattuso, che lo aveva convocato al posto dell'altro infortunato Moise Kean, impossibilitato a rispondere presente alla chiamata del commissario tecnico.

Per il momento Cambiaghi non sarà sostituito e la rosa azzurra per le sfide contro Moldavia e Norvegia non subirà ulteriori modifiche.