Infortunati Fantacalcio, chi torna dopo la sosta: Lukaku, Immobile, Vlahovic, Bremer, Castellanos, Dovbyk, Kean, Dumfries, Cambiaghi, Simeone, Rabiot, Dybala, Ondrejka, Angelino, Gosens, Mkhitaryan, Ilic, Collocolo e tutte le novità
🚑 INFORTUNIO LUKAKU, TORNA DOPO LA SOSTA?
Per Lukaku i tempi sono ancora lunghi. Il belga proverà a tornare tra circa un mese, presumibilmente per la Supercoppa. Ci vorrà dunque ancora pazienza per rivederlo in campo.
🚑 INFORTUNIO IMMOBILE, TORNA DOPO LA SOSTA?
Il vice di Italiano ha annunciato che Immobile tornerà dopo la sosta. Potremmo quindi già rivederlo tra i convocati nella 12a giornata.
🚑 INFORTUNIO BREMER, TORNA DOPO LA SOSTA?
L'obiettivo di Bremer è tornare in campo entro la fine di novembre, ma non immediatamente dopo la sosta. Tra il 29 (contro il Cagliari) e il 7 dicembre (per la trasferta del Maradona).
🚑 INFORTUNIO VLAHOVIC, TORNA DOPO LA SOSTA?
Infortunio in nazionale all'adduttore per il serbo, che giovedì ha svolto parte dell'allenamento col gruppo: la sua presenza al Franchi sembra diventare sempre più probabile, che si tratti dall'inizio o dalla panchina. Alla Continassa c'è ottimismo in questo senso.
🚑 INFORTUNIO CASTELLANOS, TORNA DOPO LA SOSTA?
L'argentino approfitterà della sosta per recuperare pienamente, ma al rientro dalla pausa non ci sarà contro il Lecce. Il suo rientro slitta al 29 novembre per Milan-Lazio.
🚑 INFORTUNIO DOVBYK, TORNA DOPO LA SOSTA?
Brutte notizie per Dovbyk. L'infortunio lo terrà fuori per almeno un mese. Questo significa che al rientro dalla sosta non ci sarà e che si dovrà aspettare perlomeno la metà di dicembre per rivederlo in campo.
🚑 INFORTUNIO KEAN, TORNA DOPO LA SOSTA?
Kean ha saltato il Genoa, ma non dovrebbero esserci problemi sul suo rientro dopo al sosta per le nazionali. Nessun allarme, dunque, in ottica fanta.
🚑 INFORTUNIO RABIOT, TORNA DOPO LA SOSTA?
Allegri è stato chiaro su Rabiot prima della trasferta di Parma. Il francese al rientro dalla sosta sarà regolarmente a disposizione, più dalla panchina che da titolare nel derby.
🚑 INFORTUNIO DYBALA, TORNA DOPO LA SOSTA?
Assenza sicura per Dybala alla ripresa del campionato dopo l'ennesimo infortunio. Gasperini spera di riaverlo per la fine di novembre e metterlo in campo contro il Napoli, ma più probabile che si riveda la settimana successiva contro il Cagliari.
🚑 INFORTUNIO ONDREJKA, TORNA DOPO LA SOSTA?
Finalmente Ondrejka è tornato in campo in amichevole durante la sosta. Non è ancora al top della condizione, ma Cuesta potrà subito convocarlo per la sfida contro il Verona al rientro dalla sosta.
🚑 INFORTUNIO ANGELINO, TORNA DOPO LA SOSTA?
Condizioni ancora da valutare da Angelino a seguito di una forte bronchite asmatica. Difficile rivederlo in campo immediatamente dopo la sosta, per adesso non c'è una data certa sul suo recupero.
🚑 INFORTUNIO GOSENS, TORNA DOPO LA SOSTA?
Per Gosens nulla di preoccupante dopo il forfait col Genoa. Il tedesco ci sarà senza problemi al rientro dalla sosta per le nazionali.
🚑 INFORTUNIO MKHITARYAN, TORNA DOPO LA SOSTA?
Si allungano i tempi per il recupero di Mkhitaryan. L'armeno non rientrerà dopo la sosta e probabilmente nemmeno entro la fine di novembre. Chivu potrebbe recuperarlo per la prima partita di dicembre.
🚑 INFORTUNIO COLLOCOLO, TORNA DOPO LA SOSTA?
Non è ancora tempo per rivedere Collocolo in campo, neppure dopo la sosta. L'obiettivo è riaverlo tra i convocati entro la fine dell'anno dopo l'operazione che lo tiene fuori ormai da quasi 2 mesi.
🚑 INFORTUNIO CANCELLIERI, TORNA DOPO LA SOSTA?
Per Cancellieri bisognerà pazientare ancora, non basterà la sosta per il suo recupero, che invece è ipotizzabile per l'inizio-metà di dicembre e non prima.
🚑 INFORTUNIO FERGUSON, TORNA DOPO LA SOSTA?
L'irlandese ci sarà sicuramente dopo la sosta. Gasperini lo riavrà a disposizione alla ripresa, una buona notizie considerando l'ultimo infortunio di Dovbyk.
🚑 INFORTUNIO SKORUPSKI, TORNA DOPO LA SOSTA?
Non è lieve l'infortunio di Skorupski e al rientro dalla sosta sicuramente non ci sarà. Per il polacco i tempi di recupero sono di circa un mese dopo il ko col Napoli.
🚑 INFORTUNIO KELLY, TORNA DOPO LA SOSTA?
Recupero certo per Kelly contro la Fiorentina al rientro dalla sosta. Spalletti lo riavrà a disposizione.
🚑 INFORTUNIO CABAL, TORNA DOPO LA SOSTA?
Il colombiano è tornato in gruppo giovedì 20 novembre, anche se avrà bisogno di un altro po' di tempo per recuperare il ritmo partita: dovrebbe comunque essere convocato contro la Fiorentina.
🚑 INFORTUNIO NUNO TAVARES, TORNA DOPO LA SOSTA?
Recupero imminente per Nuno Tavares. Dopo la sosta l'esterno portoghese tornerà a disposizione di Sarri.
🚑 INFORTUNIO BAILEY, TORNA DOPO LA SOSTA?
Stavolta l'infortunio del giamaicano non è grave. Gasperini lo ritroverà tra i convocati dopo la sosta prima della fine di novembre.
🚑 INFORTUNIO FREULER, TORNA DOPO LA SOSTA?
Tempi lunghi per lo svizzero, al punto che il Bologna lo ha tolto momentaneamente dalla lista. Tornerà molto probabilmente nel 2026.
🚑 INFORTUNIO ROVELLA, TORNA DOPO LA SOSTA?
Non c'è ancora certezza sui tempi di recupero di Rovella dopo la mancata operazione e la scelta di una terapia conservativa. Difficile che si riveda immediatamente dopo la sosta.
🚑 INFORTUNIO KRISTENSEN, TORNA DOPO LA SOSTA?
Il difensore dell'Udinese recupererà dall'infortunio durante la sosta per tornare regolarmente titolare alla ripresa del campionato.
🚑 INFORTUNIO SERDAR, TORNA DOPO LA SOSTA?
L'infortunio al ginocchio non è grave e c'è ottimismo per il suo recupero completo dopo la sosta per il centrocampista del Verona.
🚑 INFORTUNIO CAMBIAGHI, TORNA DOPO LA SOSTA?
Tre settimane di stop per l'esterno di Italiano che al rientro dalla sosta ovviamente non ci sarà. Per rivederlo in campo bisognerà aspettare l'inizio di dicembre.
🚑 INFORTUNIO DUMFRIES, TORNA DOPO LA SOSTA?
L'olandese si è fatto male in nazionale ed è a rischio per il derby. Da capire quindi se riuscirà a recuperare subito dopo la sosta o se lo rivedremo alla fine di novembre.
🚑 INFORTUNIO SIMEONE, TORNA DOPO LA SOSTA?
Pessime notizie per il Torino che rischia di rinunciare a Simeone per circa tre settimane a causa di una lesione al retto femorale. Il rischio è quello di rivederlo a dicembre.
🚑 INFORTUNIO ILIC, TORNA DOPO LA SOSTA?
In nazionale si è fatto male poi anche Ilic. Il problema al ginocchio del centrocampista serbo è da valutare, ma rischia di saltare la giornata al rientro dalla sosta.
🚑 INFORTUNIO HOLM, TORNA DOPO LA SOSTA?
Almeno due o tre settimane di stop per Holm che tornerà non prima di dicembre. Al rientro dalla sosta verrà sostituito da Zortea.
