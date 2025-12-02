Infinito Vardy, decisivo in Serie A a 38 anni: doppietta contro il Bologna, così è più facile salvarsi per la Cremonese

Adesso sono quattro i goal segnati in stagione da Vardy e i conti iniziano a tornare. L'ex Leicester aveva segnato contro l'Atalanta (1-1) e nel finale con la Juventus (2-1 per i bianconeri). Tre reti su quattro quindi sono state determinanti per il risultato e hanno portato punti.

Vardy è a -2 dal capocannoniere, ovvero Lautaro Martinez, ma ha iniziato dopo rispetto agli altri. Ha saltato le prime due giornate perché ancora non era stato ingaggiato dalla Cremonese e poi ha avuto bisogno di un po' di tempo per rimettersi in condizione.

La prima da titolare è stata il 20 ottobre, ovvero alla settima giornata e da lì in poi appunto quattro reti. Continuando con questo ritmo e vedendo i pochi goal in generale, non sarebbe neanche impossibile immaginare di vederlo lottare per la classifica marcatori a fine stagione.