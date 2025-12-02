Infinito Vardy, decisivo in Serie A a 38 anni: doppietta contro il Bologna, così è più facile salvarsi per la Cremonese

Ci voleva Jamie Vardy per affondare la squadra più in forma del campionato e rendere fragile una difesa che era prima di ieri la terza migliore della Serie A. Il Bologna aveva concesso un goal nelle ultime quattro giornate di campionato, ne ha subiti tre in casa dalla Cremonese (ma potevano essere anche di più) e soprattutto due di questi sono arrivati dai piedi di Vardy.
Per la prima volta i suoi goal portano ai tre punti, fondamentali per la squadra di Davide Nicola che era reduce da tre sconfitte consecutive e che così invece si allontana di nuovo dalla zona retrocessione.
Vardy è a 38 anni ancora un attaccante che fa la differenza e che sposta le prospettive della Cremonese in ottica salvezza. Nicola intanto se lo gode e lo esalta, non solo per i goal.