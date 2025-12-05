Pubblicità
Ciro Immobile LazioGetty Images
Gabriele Conflitti

Immobile e la Lazio: Ciro torna da avversario all'Olimpico

Il centravanti affronterà la Lazio per la prima volta da avversario dopo i 9 anni trascorsi in biancoceleste. Per lui pronta un'accoglienza speciale da parte dei tifosi biancocelesti.

Dopo un solo anno da "esule" in Turchia con la maglia del Besiktas, Ciro Immobile ha deciso di fare ritorno in Serie A accettando l'offerta e il progetto tecnico messo sul piatto dal Bologna di Vincenzo Italiano.

Un rientro non particolarmente fortunato quello dell'attaccante di Torre Annunziata, che si è infortunato all'esordio stagione all'Olimpico nella gara persa dai rossoblù contro la Roma.

Stavolta però il ritorno all'Olimpico sarà diverso, dato che sulla strada del centravanti ci sarà la "sua" Lazio, della quale ha vestito la maglia per nove anni diventando uno dei bomber più prolifici della storia del club biancoceleste.

  SUBITO KO

    Immobile ha fin qui giocato solamente due partite con la maglia del Bologna, una delle quali a inizio campionato con la Roma per poi fare ritorno in campo nei minuti finali della sfida di Coppa Italia vinta dai rossoblù contro il Parma per 2-1.

  BOMBER LEGGENDARIO

    Immobile ha totalizzato 207 goal complessivi in tutte le competizioni giocate con la maglia della Lazio, vincendo la Scarpa d'Oro nel 2020 grazie ai 36 goal (record della Serie A condiviso con Higuain) realizzati nel campionato di quella stagione.

    Con la Lazio l'attaccante ha vinto due edizioni della Supercoppa Italiana e una Coppa Italia.

  L'OMAGGIO DELL'OLIMPICO

    Il centravanti di Torre Annunziata sarà omaggiato dai tifosi della Lazio a inizio partita. Oltre ad alcuni striscioni e cori pronti in onore del proprio ex attaccanti, i tifosi biancocelesti starebbero allestendo anche una coreografia dedicata proprio a Ciro Immobile.

  L'ULTIMA VOLTA DA AVVERSARIO

    L'ultima partita giocata dal classe 1990 da avversario della Lazio, e cioè ben prima del suo trasferimento in biancoceleste, risale al 6 marzo 2016 quando ancora indossava la maglia del Torino.

    In quell'occasione Immobile sbagliò anche un calcio di rigore nel primo tempo, con la partita che terminò 1-1.

