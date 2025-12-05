Immobile e la Lazio: Ciro torna da avversario all'Olimpico

Dopo un solo anno da "esule" in Turchia con la maglia del Besiktas, Ciro Immobile ha deciso di fare ritorno in Serie A accettando l'offerta e il progetto tecnico messo sul piatto dal Bologna di Vincenzo Italiano.

Un rientro non particolarmente fortunato quello dell'attaccante di Torre Annunziata, che si è infortunato all'esordio stagione all'Olimpico nella gara persa dai rossoblù contro la Roma.

Stavolta però il ritorno all'Olimpico sarà diverso, dato che sulla strada del centravanti ci sarà la "sua" Lazio, della quale ha vestito la maglia per nove anni diventando uno dei bomber più prolifici della storia del club biancoceleste.