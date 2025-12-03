Pubblicità
FBL-ITA-SERIE A-ROMA-BOLOGNAAFP
Stefano Silvestri

Immobile convocato per Bologna-Parma di Coppa Italia: quando tornerà titolare e la sua gestione nell'attacco di Italiano

L'ex centravanti della Lazio si prepara finalmente a tornare in campo dopo quasi quattro mesi d'assenza: cosa aspettarsi dal suo rientro.

La notizia che i tifosi del Bologna stavano aspettando è finalmente arrivata: Ciro Immobile è presente nella lista dei convocati diramata dal club rossoblù nel primo pomeriggio e relativa al prossimo impegno.

La gara in questione è l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Parma, in programma giovedì al Dall'Ara con calcio d'inizio alle 18. Con Immobile che, dunque, tornerà a respirare dopo quasi quattro mesi l'aria del campo.

L'ex centravanti della Lazio si è fatto male alla prima giornata di campionato, alla fine di agosto contro la Roma, è non è più tornato tra i convocati nonostante il rientro in gruppo. E ora andrà compreso come lo gestirà Italiano.

  • I CONVOCATI DEL BOLOGNA

    Questo è l'elenco dei convocati del Bologna per la gara di Coppa Italia contro il Parma:

    • Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia;
    • Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea;
    • Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;
    • Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
  • L'INFORTUNIO DI IMMOBILE

    Immobile, come già accennato, è assente dai campi di gioco dalla prima giornata: all'Olimpico contro la Roma è stato schierato dal primo minuto da Italiano, salvo dover alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare apparso subito serio.

    Sensazioni confermate dagli esami, che hanno evidenziato una lesione del retto femorale destro. "Tempi di recupero circa 8 settimane”, spiegava il Bologna nel comunicato ufficiale post accertamenti. Ma le previsioni non sono state confermate, se è vero che i mesi ai box sono stati tre e mezzo circa.

    Immobile è tornato parzialmente in gruppo un paio di settimane fa, poi anche in gruppo. Ma non è stato convocato per le recenti partite di campionato, non essendo considerato ancora pronto.

  • DAL 1' CONTRO IL PARMA?

    Per questo è praticamente inimmaginabile che Immobile venga lanciato immediatamente nella mischia contro il Parma. Gara che sì, servirà a Italiano per far rifiatare alcune seconde linee, ma al contempo sarà la prima dell'ex laziale dopo il serio infortunio di agosto.

    Immobile, insomma, non giocherà dal primo minuto mercoledì. Andrà in panchina, al massimo verrà mandato in campo per qualche minuto da Italiano al posto del centravanti titolare, che sarà uno tra Castro e Dallinga. Con la possibilità, poi, di riprendere gradualmente ritmo e confidenza con il proprio corpo: tutto quel che negli ultimi tempi gli è mancato.

  • QUANDO TORNERÀ TITOLARE IMMOBILE

    Il percorso, in sostanza, non è ancora completo. Lo stesso Italiano, dopo la vittoria in Europa League contro il Salisburgo, aveva detto di Immobile che "deve solo togliersi dalla testa che se spinge forte può avere qualche ricaduta: negli ultimi giorni l’ho visto più sciolto”.

    Appena Immobile rimetterà piede in campo e si riabituerà alle sensazioni che una partita può dare, allora potrà sperare di prendersi il posto da titolare. Fermo restando che sia Castro che Dallinga, le altre punte presenti nella rosa del Bologna, hanno offerto un buon contributo in questo avvio di stagione.

    Il momento arriverà domenica 7 dicembre in casa della Lazio, gara assolutamente speciale per Immobile? Anche in questo caso i dubbi non sono pochi: la sensazione è che il rientro nell'undici titolare sarà graduale per evitare nuove complicazioni. Ma intanto aver ritrovato King Ciro è già un successo.

Coppa Italia
Bologna crest
Bologna
BOL
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR