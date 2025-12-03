Immobile convocato per Bologna-Parma di Coppa Italia: quando tornerà titolare e la sua gestione nell'attacco di Italiano

La notizia che i tifosi del Bologna stavano aspettando è finalmente arrivata: Ciro Immobile è presente nella lista dei convocati diramata dal club rossoblù nel primo pomeriggio e relativa al prossimo impegno.

La gara in questione è l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Parma, in programma giovedì al Dall'Ara con calcio d'inizio alle 18. Con Immobile che, dunque, tornerà a respirare dopo quasi quattro mesi l'aria del campo.

L'ex centravanti della Lazio si è fatto male alla prima giornata di campionato, alla fine di agosto contro la Roma, è non è più tornato tra i convocati nonostante il rientro in gruppo. E ora andrà compreso come lo gestirà Italiano.