Ciro Immobile BolognaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Immobile convocato o no per Udinese-Bologna? La scelta definitiva di Italiano per la sfida del 'Bluenergy Stadium'

I convocati di Italiano per Udinese-Bologna: la scelta su Immobile, assente dalla trasferta di Roma della prima giornata.

Udinese-Bologna è una delle due gare che apriranno la dodicesima giornata di Serie A, la prima dopo la sosta di novembre che ha emesso ulteriori verdetti sulle nazionali qualificate ai Mondiali del prossimo anno.

Una sfida decisamente importante per i felsinei che, in caso di vittoria al 'Bluenergy Stadium', si prenderebbero momentaneamente la vetta della classifica scavalcando Inter e Roma.

C'era grande attesa di conoscere l'elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per l'eventuale presenza in lista di Ciro Immobile, tornato ad allenarsi col resto del gruppo dopo l'infortunio muscolare rimediato alla prima giornata.

  • I CONVOCATI DI ITALIANO PER UDINESE-BOLOGNA

    Portieri: Happonen, Pessina, Ravaglia

    Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea

    Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana

    Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini

  • IL VERDETTO SU IMMOBILE: CONVOCATO O NO?

    Come si evince dalla lista, Immobile non fa parte della lista dei convocati per Udinese-Bologna.

    Oltre a lui mancano anche Cambiaghi, Freuler, Holm, Rowe e Skorupski, tutti infortunati a differenza dell'attaccante campano che proprio nei giorni scorsi ha definitivamente smaltito il lungo infortunio.

  • IMMOBILE OUT: IL MOTIVO

    Un solo allenamento col gruppo felsineo per Immobile, che rimarrà così in Emilia Romagna per migliorare una condizione fisica che non può giocoforza essere la migliore.

    "In questi giorni ha spinto di più e ora sta meglio - ha dichiarato Italiano in conferenza - ma non si sente ancora al 100% e preferiamo lasciarlo qui. È cresciuto e sta andando oltre il timore che ha: ha avuto sensazioni strane ed era limitato nello spingere perché l'infortunio non era di poco conto".

    Il rientro tra i convocati dovrebbe avvenire per la successiva gara di campionato che vedrà il Bologna ospitare la Cremonese al 'Dall'Ara' lunedì 1° dicembre.

  • NIENTE EUROPA

    Immobile sarà sicuramente indisponibile anche per Bologna-Salisburgo, match di Europa League con calcio d'inizio alle ore 21 di giovedì sera: in questo caso il motivo è ascrivibile all'assenza dalla lista comunicata all'UEFA dalla società rossoblù.

    Una decisione presa subito dopo il grave infortunio rimediato all'Olimpico ad agosto, tale da costringere il Bologna a escludere l'ex Lazio per fare spazio a un altro giocatore sfruttando lo slot lasciato libero dal lungodegente Immobile.

