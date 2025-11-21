Immobile convocato o no per Udinese-Bologna? La scelta definitiva di Italiano per la sfida del 'Bluenergy Stadium'

Udinese-Bologna è una delle due gare che apriranno la dodicesima giornata di Serie A, la prima dopo la sosta di novembre che ha emesso ulteriori verdetti sulle nazionali qualificate ai Mondiali del prossimo anno.
Una sfida decisamente importante per i felsinei che, in caso di vittoria al 'Bluenergy Stadium', si prenderebbero momentaneamente la vetta della classifica scavalcando Inter e Roma.
C'era grande attesa di conoscere l'elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per l'eventuale presenza in lista di Ciro Immobile, tornato ad allenarsi col resto del gruppo dopo l'infortunio muscolare rimediato alla prima giornata.