Immobile convocato o no per Udinese-Bologna? La scelta definitiva di Italiano per la sfida del 'Bluenergy Stadium'

Un solo allenamento col gruppo felsineo per Immobile, che rimarrà così in Emilia Romagna per migliorare una condizione fisica che non può giocoforza essere la migliore.

"In questi giorni ha spinto di più e ora sta meglio - ha dichiarato Italiano in conferenza - ma non si sente ancora al 100% e preferiamo lasciarlo qui. È cresciuto e sta andando oltre il timore che ha: ha avuto sensazioni strane ed era limitato nello spingere perché l'infortunio non era di poco conto".

Il rientro tra i convocati dovrebbe avvenire per la successiva gara di campionato che vedrà il Bologna ospitare la Cremonese al 'Dall'Ara' lunedì 1° dicembre.