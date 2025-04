Il Wrexham lo ha fatto di nuovo! Come i Red Dragons di Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno ottenuto la promozione più sorprendente di sempre

Il club gallese può iniziare a sognare la massima serie dopo aver conquistato una storica terza promozione consecutiva.

"Saremmo bugiardi se non dicessimo che il nostro sogno è la Premier League", ha dichiarato Ryan Reynolds durante la sua prima apparizione davanti ai media al Racecourse Ground nell'ottobre 2021, circa 36 ore dopo aver visto il Wrexham dal vivo per la prima volta insieme al collega attore hollywoodiano Rob McElhenney.

"Abbiamo chiaramente la struttura e le idee che potrebbero permetterci di crescere a quei livelli. Perché non sognare in grande?", ha aggiunto McElhenney. Quelle dichiarazioni audaci dei proprietari del Wrexham, che nove mesi prima avevano completato l'acquisizione del club per 2 milioni di sterline, erano parse a molti sorprendenti considerando che avevano appena assistito alla sconfitta per 3-2 in trasferta contro il Maidenhead, che aveva lasciato i Red Dragons a sei punti dai play-off della National League.

A quel punto, il loro desiderio di trasformare il Wrexham in una "potenza globale" sembrava solo un sogno irrealizzabile. La squadra gallese è riuscita comunque a poi raggiungere i play-off, ma ha subito una dolorosa sconfitta per 5-4 in semifinale contro il Grimsby Town, ritardando di un anno il progetto ambizioso di Reynolds e McElhenney.

Ma questo ha fatto altro che rafforzare la loro determinazione. Il Wrexham si è prontamente ripreso ed ha vinto il titolo della National League nel 2022-23 con un record di 111 punti, cosa questa che gli ha consentito di tornare in Football League dopo ben 15 anni di assenza, prima di conquistare, al termine della stagione successiva, per la prima volta in 159 anni storia una seconda promozione di fila, piazzandosi secondo in League Two.

Si è trattato di un risultato straordinario che ha costretto il mondo del calcio a prendere sul serio Reynolds e McElhenney, ma nonostante questo erano in molti quelli convinti che la cavalcata non potesse spingersi oltre. Dopotutto, nessun club aveva mai ottenuto tre promozioni consecutive nei primi cinque livelli del calcio inglese.

Il Wrexham non si è lasciato scoraggiare: lo scetticismo di tanti rappresentava solo un altro ostacolo da superare sulla strada verso il successo. Dietro le quinte è stato portato avanti un lavoro durissimo e l'inarrestabile treno dei Red Dragons ha continuato a viaggiare anche in questa stagione ed il viaggio ha toccato una nuova tappa: la promozione in Championship che lo ha ora portato ad una sola stazione dalla Premier League.