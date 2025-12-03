Pubblicità
Pubblicità
Son Heung-min Tottenham 2024-25Getty
Gill Clark

Il Tottenham riabbraccia Son: ufficiale, tornerà allo stadio per poter salutare i suoi ex tifosi

Son Heung-min tornerà a Londra per salutare i tifosi del Tottenham prima della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga.

Pubblicità

Il Tottenham ha annunciato che la leggenda del club Son Heung-min, tornerà a Londra per assistere alla partita di Champions League della prossima settimana contro lo Slavia Praga. 

L'attaccante, che in estate si è trasferito al Los Angeles FC per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, avrà ora la possibilità di salutare quelli che per per dieci stagioni sono stati i suoi tifosi.

Son ritroverà dunque il ‘suo’ stadio il prossimo 9 dicembre.

  • UNA LEGGENDA DEL TOTTENHAM

    Gli Spurs hanno fatto un annuncio a sorpresa, svelando che Son sarà presente alla loro prossima partita di Champions League. 

    L'attaccante si è trasferito negli Stati Uniti subito dopo il tour pre-stagionale del Tottenham in Asia della scorsa estate, congedandosi con un commosso addio davanti ai suoi fans in Corea del Sud, e ora avrà la possibilità di salutare nel miglior modo possibile i suoi ormai ex tifosi.

    Il Tottenham ha dichiarato in un comunicato: "Sonny scenderà in campo prima dell'ingresso delle squadre in vista del calcio d'inizio contro i campioni cechi. Avrà quindi l'opportunità di rivolgersi personalmente ai tifosi che lo hanno accolto nel loro cuore dopo il suo arrivo dal Bayer Leverkusen nel 2015 e lo hanno amato per i successivi 10 anni: sarà sicuramente un momento emozionante".

    • Pubblicità
  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    "SARA' EMOZIONANTE"

    Son ha anche ammesso che il suo ritorno a Londra rappresenterà un momento molto emozionante. Ha dichiarato ai media del club: "Quando ho annunciato la mia difficile decisione di lasciare gli Spurs in estate, ero in Corea e non ho mai avuto l'occasione di salutare i tifosi allo stadio.

    Ora sono molto felice perché tornerò a Londra il 9 dicembre, per la partita di Champions League, e potrò dire di persona ai tifosi degli Spurs quanto il loro sostegno e il loro affetto in questi 10 anni abbiano significato per me e la mia famiglia. Sarà emozionante, ma è importante per me e per il club che questo accada".

    Gli Spurs hanno anche confermato che stanno continuando i lavori per realizzare un murale su Tottenham High Road in omaggio a Son, che "celebrerà ulteriormente l'eredità che Sonny ha lasciato in questa parte di North London". Il disegno è stato scelto dallo stesso calciatore e dovrebbe essere completato in tempo per la visita della leggenda del club il 9 dicembre.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • Il figlio prospera a Los Angeles

    Son sta vivendo un momento d'oro IN MLS con il LAFC. 

    Ha infatti ha segnato 12 goal e fornito quattro assist alla sua nuova squadra in sole 13 presenze nella sua prima stagione negli Stati Uniti. 

    Il campionato del LAFC si è concluso con una sconfitta nei play-off contro i Vancouver Whitecaps, cosa questa che ha consentito a Son di trovare il tempo per tornare a casa per un emozionante ricongiungimento con gli Spurs.

    Il 33enne ha trascorso un decennio nel nord di Londra, segnando 173 goal durante la sua permanenza con i Lilywhites, e se n'è andato dopo aver portato condotto la squadra al trionfo in finale di Europa League contro il Manchester United. Una vittoria che ha consentito al club di vincere il primo trofeo per il Tottenham in 17 anni di attesa e ha ulteriormente consolidato il posto di Son nella storia del Tottenham.

  • Son Heung-min LAFC MLS 2025Getty

    NESSUN TRASFERIMENTO IN INVERNO

    Sebbene Son sarà a Londra la prossima settimana, ha minimizzato le voci su un suo ritorno agli Spurs durante la pausa invernale della MLS. Si era ipotizzato che il fuoriclasse sudcoreano potesse cercare un trasferimento temporaneo durante l'inverno, ma Son ha chiarito la sua fedeltà alla sua nuova squadra.

    "Non ho mai parlato con nessun club per un trasferimento invernale. Queste voci sono semplicemente false - ha dichiarato a TV Chosun - Per me, mostrare rispetto al mio club e dare il massimo dove gioco è ciò che conta di più. Questo non cambierà.

    Non lascerò il LAFC quest'inverno, né mai, finché sarò qui. Rispetto profondamente questo club. Finché indosserò questa maglia, non ci saranno prestiti o trasferimenti. Mai".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Brentford crest
Brentford
BRE