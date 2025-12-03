Il Tottenham riabbraccia Son: ufficiale, tornerà allo stadio per poter salutare i suoi ex tifosi

Son ha anche ammesso che il suo ritorno a Londra rappresenterà un momento molto emozionante. Ha dichiarato ai media del club: "Quando ho annunciato la mia difficile decisione di lasciare gli Spurs in estate, ero in Corea e non ho mai avuto l'occasione di salutare i tifosi allo stadio.

Ora sono molto felice perché tornerò a Londra il 9 dicembre, per la partita di Champions League, e potrò dire di persona ai tifosi degli Spurs quanto il loro sostegno e il loro affetto in questi 10 anni abbiano significato per me e la mia famiglia. Sarà emozionante, ma è importante per me e per il club che questo accada".

Gli Spurs hanno anche confermato che stanno continuando i lavori per realizzare un murale su Tottenham High Road in omaggio a Son, che "celebrerà ulteriormente l'eredità che Sonny ha lasciato in questa parte di North London". Il disegno è stato scelto dallo stesso calciatore e dovrebbe essere completato in tempo per la visita della leggenda del club il 9 dicembre.