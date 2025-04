Il “talento del secolo” è tornato: la rinascita di Gabriel Martinelli, anche il PSG è avvertito

Martinelli ha vissuto una stagione molto complicata, ma sembra aver ritrovato la giusta condizione nel momento migliore per l’Arsenal

"È il talento del secolo, è un attaccante incredibile. È davvero incredibile". Parole e musica di Jurgen Klopp dopo aver visto un diciottenne Gabriel Martinelli segnare una doppietta con la maglia dell'Arsenal contro il suo Liverpool negli ottavi di finale della Carabao Cup 2019-20. "È così giovane, ma sembra già così maturo, è una vera minaccia. Non volevo mettergli addosso alcun peso, ma mi piacciono molto i calciatori bravi e lui è ovviamente uno di questi".

Nonostante le sue migliori intenzioni, però, le lusinghiere parole di Klopp hanno assunto i contorni di un pesante bagaglio da portare sulle spalle per Martinelli. Le aspettative sul brasiliano erano modeste prima di quella partita, dato che l'Arsenal aveva pagato solo 8 milioni di sterline il suo cartellino quell'estate prelevandolo dal piccolo club brasiliano Ituano, ma le parole di uno dei migliori allenatori al mondo lo hanno portato alla ribalta.

Come previsto, Martinelli si è affermato come titolare fisso all'Emirates Stadium ed è stato uno dei migiori tra i giocatori dei Gunners nella stagione 2022-23, quando la squadra è arrivata a un passo dal conquistare il suo primo titolo di Premier League in quasi vent'anni. Pochissimi difensori sono riusciti a contrastare il suo stile di gioco esplosivo e imprevedibilei, e tutto lasciava pensare che Klopp avesse avuto ragione.

Ma se facciamo un salto in avanti fino ad oggi, è giusto dire che la crescita di Martinelli si è arrestata. Per un certo periodo, il 23enne è parso quasi aver perso quella grinta che lo rendeva così bello da guardare, e secondo alcune indiscrezioni l'Arsenal sarebbe pronto addirittura a cederlo a fronte di un'offerta congrua.

Martinelli, però, non ha perso improvvisamente tutto il suo talento come capitato Charles Barkley & Co quando gli alieni hanno invaso l'NBA nel film "Space Jam". Piuttosto, il giocatore dell'Arsenal ha ancora la capacità di saper decidere le partite, come ha ricordato a tutti - compresi gli avversari della semifinale di Champions League, del Paris Saint-Germain - con le prestazioni sfornate nel corso dell'ultima settimana.