Il ruolo di Koopmeiners in Fiorentina-Juventus: dove gioca e cosa ha detto Spalletti

Il ruolo di Teun Koopmeiners, con l'arrivo in panchina di Luciano Spalletti, in casa Juventus ha alimentato ampi dibattiti.
Sbiadito con Thiago Motta e Tudor, l'olandese grazie al tecnico di Certaldo sembra aver ritrovato fiducia nei propri mezzi anche grazie alla scelta a sorpresa del neo allenatore bianconero di farlo tornare all'antico (ovvero ai tempi dell'AZ): in difesa.
Dove giocherà Koopmeiners in Fiorentina-Juve? Vediamo le possibili opzioni e cosa ha detto Spalletti nella conferenza stampa della vigilia.