Il ruolo di Koopmeiners in Fiorentina-Juventus: dove gioca e cosa ha detto Spalletti

Le parole di Luciano Spalletti sul ruolo di Teun Koopmeiners in Fiorentina-Juventus: l'impiego dell'olandese, col cambio allenatore, è diventato un tema centrale.

Il ruolo di Teun Koopmeiners, con l'arrivo in panchina di Luciano Spalletti, in casa Juventus ha alimentato ampi dibattiti.

Sbiadito con Thiago Motta e Tudor, l'olandese grazie al tecnico di Certaldo sembra aver ritrovato fiducia nei propri mezzi anche grazie alla scelta a sorpresa del neo allenatore bianconero di farlo tornare all'antico (ovvero ai tempi dell'AZ): in difesa.

Dove giocherà Koopmeiners in Fiorentina-Juve? Vediamo le possibili opzioni e cosa ha detto Spalletti nella conferenza stampa della vigilia.

  • COSA HA DETTO SPALLETTI SUL RUOLO DI KOOPMEINERS

    "Koopmeiners regista alla Lobotka? Non è il ruolo che cambia il grande calciatore, che porta sempre il suo stile di gioco. Dobbiamo capire dove vogliamo sfruttare le sue qualità: se faccio un passo indietro, lui è stato molto bravo anche dove pensavo potesse avere difficoltà ovvero dove lo faceva giocare Gasperini. Lui deve vedere la linea dei difensori".

    "Sono contento che abbia risposto in questo modo, deve tirare fuori la personalità e dà un contributo importante come esperienza. Abbiamo recuperato difensori come Kelly e Cabal, quindi ci può essere la possibilità di vederlo a centrocampo".

  • IL RUOLO DI KOOPMEINERS IN FIORENTINA-JUVENTUS

    Alla luce delle parole di Spalletti, entra nel vivo il rebus legato al ruolo di Koopmeiners in Fiorentina-Juventus: l'olandese 'balla' tra la mattonella di braccetto mancino della difesa a 3 e di quella di centrocampista centrale della linea a 4 pronta ad agire al Franchi.

    Nel caso in cui l'ex Atalanta tornasse in mediana, spazio al rientrante Kelly nel pacchetto arretrato e fuori Locatelli.

  • LA FORMAZIONE DELLA JUVENTUS CONTRO LA FIORENTINA IN BASE AL RUOLO DI KOOPMEINERS

    • JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, KOOPMEINERS; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda.
    • JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Thuram, KOOPMEINERS, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda.
