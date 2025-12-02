Pubblicità
Pubblicità
inter-josep-martinez(C)Getty Images
Lelio Donato

Il ritorno di Josep Martinez dopo l'incidente e le voci su Vicario: chi sarà il futuro portiere dell'Inter?

Josep Martinez tornerà titolare in Coppa Italia contro il Venezia dopo il drammatico incidente stradale in cui è rimasto coinvolto. Ma il portiere del futuro potrebbe essere un altro: c'è l'idea Vicario.

Pubblicità

Lo shock per il drammatico incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo qualche settimana fa  è stato ovviamente forte.

Josep Martinez però in queste settimane si è concentrato sul campo e contro il Venezia, in Coppa Italia, dovrebbe tornare a difendere i pali dell'Inter.

Il tutto mentre impazzano le voci di mercato sul possibile acquisto di un altro portiere al quale affidare l'eredità di Sommer al termine di questa stagione.

Gli indizi, secondo 'La Gazzetta dello Sport', portano soprattutto ad un nome: Guglielmo Vicario.

  • IL RITORNO DI JOSEP MARTINEZ

    Josep Martinez non scende in campo dal 27 settembre, quando chiuse la partita di campionato contro il Cagliari senza subire goal.

    Per lui finora solo due le presenze in questa stagione anche a causa di quanto accaduto a fine ottobre proprio a pochi chilometri dal centro sportivo dell'Inter.

    Martinez, come detto, tornerà tra i pali in Coppa Italia nella gara degli ottavi di finale contro il Venezia.

    • Pubblicità

  • L'INCIDENTE STRADALE

    Il 29 ottobre Josep Martinez era sul suo Suv e si stava dirigendo al centro sportivo per sostenere l'allenamento.

    Attorno alle ore 9.30, nei pressi di Fenegrò in Via Bergamo, un uomo di 81 anni avrebbe improvvisamente invaso la corsia di marcia venendo investito dall'auto guidata da Martinez.

    L'uomo è purtroppo morto sul colpo e attualmente le indagini per accertare eventuali responsabilità sono ancora in corso.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-MILANAFP

    MARTINEZ O SOMMER: LA SCELTA DI CHIVU

    Chivu ha così preferito tenere a riposo Josep Martinez conferma la sua totale fiducia in Yann Sommer.

    Il portiere svizzero, in realtà, quest'anno è già spesso finito sul banco degli imputati per alcune prestazioni incerte in particolare dopo Juventus-Inter e nel derby.

    Chivu però, incidente a parte, non ha mai avuto dubbi: il portiere titolare dell'Inter è Sommer. Ma fino a quando?

  • IL PORTIERE DEL FUTURO: SPUNTA VICARIO

    In estate quasi certamente le strade di Sommer e dell'Inter infatti si separeranno.

    E i nerazzurri stanno valutando vari profili in giro per l'Europa. Uno dei preferiti, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe Guglielmo Vicario.

    Il vice di Donnarumma in Nazionale piace da sempre all'Inter che ci aveva già pensato per sostituire Onana quando ancora militava nell'Empoli.

    Vicario tornerebbe volentieri in Serie A ma c'è da convincere il Tottenham, che per cederlo chiede almeno una trentina di milioni.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN