Il ritorno di Josep Martinez dopo l'incidente e le voci su Vicario: chi sarà il futuro portiere dell'Inter?

Lo shock per il drammatico incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo qualche settimana fa è stato ovviamente forte.
Josep Martinez però in queste settimane si è concentrato sul campo e contro il Venezia, in Coppa Italia, dovrebbe tornare a difendere i pali dell'Inter.
Il tutto mentre impazzano le voci di mercato sul possibile acquisto di un altro portiere al quale affidare l'eredità di Sommer al termine di questa stagione.
Gli indizi, secondo 'La Gazzetta dello Sport', portano soprattutto ad un nome: Guglielmo Vicario.