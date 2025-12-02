Il ritorno di Josep Martinez dopo l'incidente e le voci su Vicario: chi sarà il futuro portiere dell'Inter?

Il 29 ottobre Josep Martinez era sul suo Suv e si stava dirigendo al centro sportivo per sostenere l'allenamento.

Attorno alle ore 9.30, nei pressi di Fenegrò in Via Bergamo, un uomo di 81 anni avrebbe improvvisamente invaso la corsia di marcia venendo investito dall'auto guidata da Martinez.

L'uomo è purtroppo morto sul colpo e attualmente le indagini per accertare eventuali responsabilità sono ancora in corso.