Il ritorno della Thu-La e la prima di Leao-Pulisic: può essere il derby delle coppie d'attacco

Il piatto forte della dodicesima giornata di Serie A, e non potrebbe essere altrimenti, è ovviamente il Derby della Madonnina che metterà di fronte l'Inter e il Milan.
Da un lato la squadra di Chivu, che si presenta all'appuntamento in vetta alla classifica - a braccetto con la Roma - mentre dall'altro la formazione allenata da Allegri, che torna a vivere l'attesa di un Derby di Milano dopo dodici anni, staccata di sole due lunghezze e che, di conseguenza, mette nel mirino l'operazione sorpasso.
Tra i temi e le innumerevoli chiavi di lettura della stracittadina meneghina, spicca evidentemente la potenziale sfida tra i due reparti d'attacco pronti a tornare al gran completo proprio nell'appuntamento più atteso.