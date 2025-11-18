Il ritorno della Thu-La e la prima di Leao-Pulisic: può essere il derby delle coppie d'attacco

A distanza di quasi due mesi, l'Inter si appresta a ritrovare la Thu-La dal primo minuto. Proprio così, perché dopo il fastidioso infortunio al bicipite femorale, che l'ha costretto a saltare sei partite tra campionato e Champions League, Marcus Thuram è pronto a riprendersi il proprio posto al centro dell'attacco nerazzurro.

I 19 minuti contro il Kairat Almaty e gli altri 19 accumulati contro la Lazio hanno rappresentato, di fatto, le prove generali in vista della supersfida del Meazza. 'Tikus', insomma, è ora pronto per ritrovare il proprio posto al fianco di Lautaro Martinez per comporre la coppia d'oro che ha fatto le fortune dell'Inter nell'ultimo triennio. I due non giocano insieme dall'inizio dalla vittoriosa trasferta di Cagliari dello scorso 27 settembre.