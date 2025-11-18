Pubblicità
Inter Milan GOAL
Michael Di Chiaro

Il ritorno della Thu-La e la prima di Leao-Pulisic: può essere il derby delle coppie d'attacco

Inter-Milan è anche il confronto tra i reparti avanzati: Thuram torna ad affiancare Lautaro dopo quasi due mesi, mentre Leao e Pulisic si apprestano a scendere in campo dall'inizio, insieme, per la prima volta in campionato.

Il piatto forte della dodicesima giornata di Serie A, e non potrebbe essere altrimenti, è ovviamente il Derby della Madonnina che metterà di fronte l'Inter e il Milan.

Da un lato la squadra di Chivu, che si presenta all'appuntamento in vetta alla classifica - a braccetto con la Roma - mentre dall'altro la formazione allenata da Allegri, che torna a vivere l'attesa di un Derby di Milano dopo dodici anni, staccata di sole due lunghezze e che, di conseguenza, mette nel mirino l'operazione sorpasso.

Tra i temi e le innumerevoli chiavi di lettura della stracittadina meneghina, spicca evidentemente la potenziale sfida tra i due reparti d'attacco pronti a tornare al gran completo proprio nell'appuntamento più atteso.

  • IL RITORNO DELLA THU-LA

    A distanza di quasi due mesi, l'Inter si appresta a ritrovare la Thu-La dal primo minuto. Proprio così, perché dopo il fastidioso infortunio al bicipite femorale, che l'ha costretto a saltare sei partite tra campionato e Champions League, Marcus Thuram è pronto a riprendersi il proprio posto al centro dell'attacco nerazzurro.

    I 19 minuti contro il Kairat Almaty e gli altri 19 accumulati contro la Lazio hanno rappresentato, di fatto, le prove generali in vista della supersfida del Meazza. 'Tikus', insomma, è ora pronto per ritrovare il proprio posto al fianco di Lautaro Martinez per comporre la coppia d'oro che ha fatto le fortune dell'Inter nell'ultimo triennio. I due non giocano insieme dall'inizio dalla vittoriosa trasferta di Cagliari dello scorso 27 settembre.

  • ESPOSITO E BONNY A GARA IN CORSO

    Nonostante il buonissimo momento di forma di entrambi, in occasione del loro primo Derby si prospetta, quantomeno inizialmente, la panchina sia per Francesco Pio Esposito che per Ange-Yoan Bonny.

    Il centravanti classe 2005, reduce da due goal consecutivi in Nazionale, è infatti destinato a rappresentare una soluzione a gara in corso in vista della stracittadina milanese. La stessa sorte dovrebbe toccare a Bonny che, proprio nelle ultime uscite, ha rimpiazzato Thuram con risultati più che soddisfacenti: vedere per credere i 3 goal e i 5 assist messi a referto da quando Thuram si è fermato.

  • LA PRIMA DI LEAO-PULISIC

    Si prospetta una grande novità, se così possiamo chiamarla, anche sul fronte rossonero. Proprio così, perché Inter-Milan, con ogni probabilità, sarà la prima volta in campionato che vedrà Allegri schierare dal primo minuto sia Rafael Leao che Cristian Pulisic, ovvero gli elementi di riferimento del comparto offensivo del Diavolo.

    Leao e Pulisic, nel corso di questa prima parte di stagione non hanno praticamente mai giocato insieme dal primo minuto a causa dei rispettivi infortuni che ne hanno rallentato il percorso. Basti pensare che l'unica apparizione con entrambi titolari risale addirittura ai preliminari di Coppa Italia del 17 agosto, quando i rossoneri piegarono 2-0 il Bari, proprio grazie ai goal dei due attaccanti.

  • GIMENEZ VERSO LA PANCHINA

    Nel 3-5-2 di Allegri, di conseguenza, non dovrebbe esserci posto per Santiago Gimenez. L'attaccante messicano, che fino ad ora ha segnato solamente un goal in Coppa Italia, ha inscenato sin qui prove generose al servizio della squadra, ma sotto porta ha faticato, e non poco, ad essere decisivo.

    In sfide delicate ed estremamente vibranti come il Derby, Allegri vuole fare affidamento sugli uomini migliori a disposizione e di conseguenza le gerarchie dell'attacco milanista parlano piuttosto chiaro: Leao e Pulisic sono pronti a prendersi una maglia, con buona pace di Gimenez, per il quale con ogni probabilità ci sarà spazio solamente in corso d'opera.

