Il rinnovo di Maignan con il Milan, parla Tare: "Cercheremo la strada giusta"

Più passa il tempo e più aumentano i dubbi su quello che sarà il futuro di Mike Maignan. Il capitano del Milan ha il contratto in scadenza tra pochi mesi e da febbraio sarà libero di firmare a zero per un'altra squadra.

Il grande inizio di stagione del portiere francese ha reso il tema sempre più caldo in casa Milan che rischia di perdere uno dei suoi migliori giocatori a parametro zero.

Di questa situazione è tornato a parlarne Igli Tare ai microfoni di Mediaset nel pre partita di Lazio-Milan, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia.