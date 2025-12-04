Pubblicità
Andrea Ajello

Il rinnovo di Maignan con il Milan, parla Tare: "Cercheremo la strada giusta"

Il direttore sportivo del Milan Igli Tare è tornato sul futuro di Maignan: "Mike è straordinario". Il portiere rossonero va in scadenza a giugno.

Più passa il tempo e più aumentano i dubbi su quello che sarà il futuro di Mike Maignan. Il capitano del Milan ha il contratto in scadenza tra pochi mesi e da febbraio sarà libero di firmare a zero per un'altra squadra.

Il grande inizio di stagione del portiere francese ha reso il tema sempre più caldo in casa Milan che rischia di perdere uno dei suoi migliori giocatori a parametro zero. 

Di questa situazione è tornato a parlarne Igli Tare ai microfoni di Mediaset nel pre partita di Lazio-Milan, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. 

  • IL SIPARIETTO: "NON SENTO"

    Alla domanda fatta dallo studio, Tare ha provato in maniera scherzosa a non rispondere per cercare di non affrontare un argomento sicuramente complicato in questo momento.

    "Non sento... (ride, ndr). Scherzavo, pensiamo alla partita: Mike è straordinario e portiere favoloso", le prime parole del ds rossonero sul rinnovo di Maignan. 

  • TARE: "CERCHEREMO UNA STRADA

    Il dirigente del Milan però alla fine non si è sottratto facendo il punto della situazione: "Cercheremo di trovare una strada giusta insieme nei tempi dovuti". Tare quindi ha lasciato la porta aperta, facendo capire come al momento non ci sia un accordo tra le parti ma la volontà da parte del club di mettersi al tavolo con l'intenzione di raggiungere un'intesa. 

  • RINNOVO MAIGNAN-MILAN: LA SITUAZIONE

    Maignan già in estate era stato vicino a lasciare il Milan, con il Chelsea che si era mosso concretamente senza però convincere i rossoneri nell'offerte presentate. 

    Dalla mancata cessione ad oggi però, non risultano veri passi in avanti tra le parti riguardo al possibile rinnovo del contratto, sintomo che non sarà facile per il Milan trattenere il portiere francese, considerando anche che sicuramente non mancano le proposte anche dall'estero per Maignan, soprattutto dopo che in questa stagione è tornato ai suoi massimi livelli. 

