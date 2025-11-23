Pubblicità
theo hernandez dumfriesGetty Images
Nino Caracciolo

Il primo Inter-Milan senza Dumfries e Theo Hernandez: un duello che ha acceso gli ultimi derby

Il derby di oggi non avrà tra i protagonisti Dumfries (out per infortunio) e Theo Hernandez (ha lasciato il Milan in estate): i loro duelli hanno infiammato le recenti stracittadine.

Il fascino del derby di Milano va ben oltre i singoli protagonisti, ma quella che si disputerà oggi a San Siro sarà la prima stracittadina che non vedrà contemporaneamente in campo Theo Hernandez e Dumfries.

Un duello senza “esclusioni di colpi” che ha sempre caratterizzato i derby degli ultimi anni tra due calciatori che non si sono mai “amati” e che spesso sono arrivati allo scontro.

Theo Hernandez ha lasciato il Milan in estate, Dumfries invece è stato costretto a dare forfait per infortunio. Una doppia assenza che sicuramente non passerà inosservata domenica sera.

  • DUMFRIES OUT PER INFORTUNIO

    Denzel Dumfries ha provato a stringere i denti ma alla fine – secondo le informazioni riportate da ‘Sky Sport’ – è stato costretto a dare forfait a causa di un problema alla caviglia rimediato con la Nazionale olandese. 

    Salvo sorprese dell’ultimo minuto, l’esterno nerazzurro non sarà nemmeno convocato per il derby.

  • THEO HERNANDEZ HA LASCIATO IL MILAN IN ESTATE

    Padrone della fascia sinistra rossonera dal 2019 al 2025, Theo Hernandez ha lasciato il Milan in estate per trasferirsi all’Al-Hilal allenato proprio dall’ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. 

    Un’assenza che pesa molto in casa rossonera, nonostante nell’ultima stagione il laterale francese non abbia giocato sui suoi soliti livelli.

  • RISSE SFIORATE E MILLE SCINTILLE

    Il duello tra Dumfries e Theo Hernandez ha accesso quasi tutti i derby. Gli scontri tra i due sulla fascia sono stati spesso un fattore nell’economia complessiva della gara: un duello sempre caratterizzato da tensioni, scintille e interventi molto duri che spesso sono andati ben oltre i limiti del regolamento. 

    In alcuni casi si è arrivato a un passo dallo scontro fisico, come in occasione del derby dell’aprile del 2024 quando sia Dumfries che Theo Hernandez furono espulsi nel recupero del match. Ma gli episodi tra i due sono davvero tanti.

  • CHI LI SOSTITUIRÀ IN QUESTO INTER-MILAN?

    Chivu deve ricorrere a una soluzione d’emergenza per sostituire Dumfries, visto che nemmeno Darmian ci sarà per la sfida al Milan. Sulla fascia destra nerazzurra nel derby dovrebbe essere adattato Carlos Augusto.

    Dubbio sulla corsia mancina invece per Allegri dove Estupinan, il calciatore acquistato in estate per sostituire proprio Theo Hernandez, non ha brillato in questo inizio di stagione ed è in ballottaggio (resta comunque favorito) con Bartesaghi.

