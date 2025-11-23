Il primo Inter-Milan senza Dumfries e Theo Hernandez: un duello che ha acceso gli ultimi derby

Il fascino del derby di Milano va ben oltre i singoli protagonisti, ma quella che si disputerà oggi a San Siro sarà la prima stracittadina che non vedrà contemporaneamente in campo Theo Hernandez e Dumfries.
Un duello senza “esclusioni di colpi” che ha sempre caratterizzato i derby degli ultimi anni tra due calciatori che non si sono mai “amati” e che spesso sono arrivati allo scontro.
Theo Hernandez ha lasciato il Milan in estate, Dumfries invece è stato costretto a dare forfait per infortunio. Una doppia assenza che sicuramente non passerà inosservata domenica sera.