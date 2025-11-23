Il primo Inter-Milan senza Dumfries e Theo Hernandez: un duello che ha acceso gli ultimi derby

Il duello tra Dumfries e Theo Hernandez ha accesso quasi tutti i derby. Gli scontri tra i due sulla fascia sono stati spesso un fattore nell’economia complessiva della gara: un duello sempre caratterizzato da tensioni, scintille e interventi molto duri che spesso sono andati ben oltre i limiti del regolamento.

In alcuni casi si è arrivato a un passo dallo scontro fisico, come in occasione del derby dell’aprile del 2024 quando sia Dumfries che Theo Hernandez furono espulsi nel recupero del match. Ma gli episodi tra i due sono davvero tanti.