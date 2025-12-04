Pubblicità
Pubblicità
Maurizio Sarri Lazio DESKTOPGETTY
Andrea Ajello

Il pensiero di Sarri dopo Lazio-Milan: "Sabato ho visto i ragazzi mortificati e umiliati, mi fa piacere per loro"

Maurizio Sarri commenta la vittoria in Coppa Italia contro il Milan e la felicità per la squadra soprattutto dopo la delusione di pochi giorni fa a San Siro.

Pubblicità

La Lazio è riuscita a ribaltare il risultato di sabato scorso, quando la squadra di Maurizio Sarri uscì sconfitta 1-0 da San Siro. Questa volta, negli ottavi di Coppa Italia, i biancocelesti hanno la meglio sul Milan.

A fine partita, ai microfoni di Mediaset, il tecnico della Lazio ha svelato di essere particolarmente felice per i giocatori che erano usciti "distrutti" dalla sconfitta contro il Milan con tutte le polemiche che c'erano state nel finale di gara.

Ecco cosa ha detto Sarri nel post partita sul morale della squadra, risollevato grazie alla vittoria di questa sera firmata da Zaccagni. 

  • "QUESTE LE SITUAZIONI CHE MI PIACCIONO"

    "Queste sono delle situazioni in cui ho gusto: grandi difficoltà fin da giugno e luglio, tantissimi infortuni però poi è una squadra che si fa allenare", ha spiegato Sarri con orgoglio sottolineando il lavoro: "Io durante la settimana mi diverto. Poi la domenica alle volte mi arrabbio, perché abbiamo a livello tecnico qualcosa in meno di altre squadre".

    • Pubblicità

  • "SABATO LI AVEVO VISTI MORTIFICATI"

    "Mi ha fatto piacere per loro e per i ragazzi. Sabato li ho visti mortificati e umiliati", ha rivelato Sarri tornando indietro di qualche giorno. "A eliminazione diretta contro il Milan è sempre qualcosa di importante. Non abbiamo tempo neanche di essere contenti perché domenica ci aspetta una partita difficile". 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE PROSPETTIVE DELLA LAZIO

    "Mi aspetto di dover continuare a lavorare. Se arriviamo a fine stagione e siamo convinti di avere 7/8 giocatori su cui innestare 2/3 di qualità sarebbe tanta roba. Se riusciamo a costruire una bella base è già qualcosa di importante. Nei prossimi 5 mesi ci sarà da lavorare. Nelle ultime 10 abbiamo perso solo contro Inter e Milan in trasferta". 

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Bologna crest
Bologna
BOL
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Milan crest
Milan
MIL