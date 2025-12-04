Il pensiero di Sarri dopo Lazio-Milan: "Sabato ho visto i ragazzi mortificati e umiliati, mi fa piacere per loro"

La Lazio è riuscita a ribaltare il risultato di sabato scorso, quando la squadra di Maurizio Sarri uscì sconfitta 1-0 da San Siro. Questa volta, negli ottavi di Coppa Italia, i biancocelesti hanno la meglio sul Milan.
A fine partita, ai microfoni di Mediaset, il tecnico della Lazio ha svelato di essere particolarmente felice per i giocatori che erano usciti "distrutti" dalla sconfitta contro il Milan con tutte le polemiche che c'erano state nel finale di gara.
Ecco cosa ha detto Sarri nel post partita sul morale della squadra, risollevato grazie alla vittoria di questa sera firmata da Zaccagni.