I paragoni con Ronaldinho e Ibrahimovic e "un grande cuore": perché Zirkzee piace a mezza Europa

L'olandese del Bologna è nel mirino di Milan, Juventus ma anche Manchester United. E il motivo principale non è nel numero di goal segnati.

Il trasferimento all'Inter di Marko Arnautovic all'Inter è stato un duro colpo per il Bologna. L'attaccante austriaco è stato il simbolo rossoblù per due stagioni e ci si aspettava che i suoi goal sarebbero mancati moltissimo. Solo che, intanto, il suo presunto successore, non vedeva l'ora di raccoglierne l'eredità.

Joshua Zirkzee aveva segnato appena due reti alla sua prima stagione in Serie A e tra tifosi e stampa c'erano legittimi dubbi su come avrebbe preso il posto di Arnautovic. Nemmeno il suo allenatore era troppo convinto. Eppure ora Thiago Motta definisce Zirkzee "un leader", paragonandolo perfino a uno dei suoi ex compagni di squadra del Barcellona.

"Ha detto che i suoi idoli sono Ibrahimovic e Batistuta, che sono stati due grandissimi giocatori, ma vedendolo tutti i giorni mi ricorda il Ronaldinho, con cui giocavo al Barcellona. Ma non posso paragonarlo a nessuno. Lui è semplicemente Joshua".

Un'opinione condivisa dagli osservatori di Milan e Juventus, Manchester United e Arsenal. Il che significa che Zirkzee, la prossima estate, sarà uno dei giocatori più ambiti in assoluto sul mercato.