Il paradosso della Juventus, l'attacco non va ma sono tutti in Nazionale: da David a Openda, Spalletti spera nella svolta

Se è vero che Luciano Spalletti potrà lavorare con qualche giocatore in più rispetto ad esempio a quelli che aveva a disposizione Igor Tudor nell'ultima sosta per le Nazionali, il nuovo allenatore della Juventus dovrà fare a meno del reparto offensivo.
Alla Continassa infatti, dei giocatori rimasti nella sosta per le Nazionali, mancano all'appello gli attaccanti che sono stati tutti chiamati dai rispettivi commissari tecnici.
Sorprende un po' visto che se c'è un reparto che ha faticato nella prima parte di stagione è stato proprio l'attacco, con numeri molto negativi. Ma potrà essere la chance per almeno qualcuno di loro di riprendersi? Il pensiero va soprattutto a Jonathan David e Lois Openda, che però, nelle ultime occasioni, non hanno brillato neanche in Nazionale.