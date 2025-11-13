Pubblicità
Andrea Ajello

Il paradosso della Juventus, l'attacco non va ma sono tutti in Nazionale: da David a Openda, Spalletti spera nella svolta

David, Openda, Zhegrova, Conceicao, Vlahovic e Yildiz: tutti gli attaccanti della Juventus convocati in Nazionale: occasione per ritrovare fiducia?

Se è vero che Luciano Spalletti potrà lavorare con qualche giocatore in più rispetto ad esempio a quelli che aveva a disposizione Igor Tudor nell'ultima sosta per le Nazionali, il nuovo allenatore della Juventus dovrà fare a meno del reparto offensivo.

Alla Continassa infatti, dei giocatori rimasti nella sosta per le Nazionali, mancano all'appello gli attaccanti che sono stati tutti chiamati dai rispettivi commissari tecnici.

Sorprende un po' visto che se c'è un reparto che ha faticato nella prima parte di stagione è stato proprio l'attacco, con numeri molto negativi. Ma potrà essere la chance per almeno qualcuno di loro di riprendersi? Il pensiero va soprattutto a Jonathan David e Lois Openda, che però, nelle ultime occasioni, non hanno brillato neanche in Nazionale. 

  • DA DAVID A OPENDA E YILDIZ: GLI IMPEGNI IN NAZIONALE

    • Yildiz: sabato 15 novembre ore 18 (Turchia-Bulgaria), martedì 18 novembre ore 20:45 (Spagna-Turchia)
    • Conceicao:  giovedì 13 novembre ore 20:45 (Irlanda-Portogallo), domenica 16 novembre ore 15 (Portogallo-Armenia)
    • Vlahovic:  giovedì 13 novembre ore 20:45 (Inghilterra-Serbia), domenica 16 novembre ore 18 (Serbia-Lettonia)
    • Zhegrova: venerdì 14 novembre ore 20:45 (Slovenia-Kosovo), martedì 18 novembre ore 20:45 (Kosovo-Svizzera)
    • Openda: sabato 15 novembre ore 15 (Kazakistan-Belgio), martedì 18 novembre ore 20:45 (Belgio-Liechtenstein)
    • David: venerdì 14 novembre ore 01:30 (Canada-Ecuador), martedì 18 novembre ore 20:45
  • DAVID E OPENDA: SERVONO SEGNALI

    Spalletti guarderà con attenzione tutti i bianconeri impegnati con le Nazionali ma è probabile che uno sguardo particolare andrà a David e Openda. Non solo il suo ma in generale di tutta la Juventus che vuole iniziare ad avere qualche risposta dai nuovi acquisti.

    Inutile dire che hanno fin qui deluso le aspettative, soprattutto il canadese che di opportunità ne ha avute più dell'ex Lipsia. Sia con il club ma anche in Nazionale dove non ha segnato nelle ultime tre partite.

    Per Openda, il poco minutaggio con la Juventus probabilmente ha inciso anche nelle scelte di Rudi Garcia; una sola volta titolare con il Belgio da settembre e in due occasioni non è entrato neanche in campo. Spera di poter mettersi in mostra tra Kazakistan e Liechtenstein, avversari sulla carta morbidi che potrebbero aiutarlo a ritrovare un po' di fiducia. 

  • DI NUOVO "CURA" TURCHIA PER YILDIZ?

    Chi sicuramente sarà in campo è Kenan Yildiz, imprescindibile anche della Turchia di Vincenzo Montella. Il numero 10 della Juventus è stato assoluto protagonista ad ottobre con la Nazionale segnando tre goal. Nel mezzo, da una sosta all'altra, una sola rete su rigore (contro l'Udinese) e in generale prestazioni meno brillanti, complice anche qualche problemino al ginocchio che lo sta condizionando.

    Si capirà se il rendimento un po' sottotono delle ultime settimane sarà solo legato alla Juve o si confermerà anche con la maglia della Turchia. A prescindere da come andrà però, al rientro, Spalletti ovviamente non potrà rinunciarci. 

  • COSA SERVE A ZHEGROVA

    Discorso diverso per Zhegrova, che tra i nuovi acquisti offensivi è quello che ha giocato meno, a causa della sua condizione fisica, ma anche quello che comunque ha fatto intravedere le qualità maggiori.

    Per lui gli impegni con il Kosovo possono essere davvero importanti per accumulare minutaggio e tornare quindi alla Continassa più rodato. "Manca poco" aveva detto Spalletti rispondendo alla possibilità di vederlo titolare. Potrebbe mancare ancora meno se metterà minuti nelle gambe con la Nazionale. 

