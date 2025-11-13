Il paradosso della Juventus, l'attacco non va ma sono tutti in Nazionale: da David a Openda, Spalletti spera nella svolta

Spalletti guarderà con attenzione tutti i bianconeri impegnati con le Nazionali ma è probabile che uno sguardo particolare andrà a David e Openda. Non solo il suo ma in generale di tutta la Juventus che vuole iniziare ad avere qualche risposta dai nuovi acquisti.

Inutile dire che hanno fin qui deluso le aspettative, soprattutto il canadese che di opportunità ne ha avute più dell'ex Lipsia. Sia con il club ma anche in Nazionale dove non ha segnato nelle ultime tre partite.

Per Openda, il poco minutaggio con la Juventus probabilmente ha inciso anche nelle scelte di Rudi Garcia; una sola volta titolare con il Belgio da settembre e in due occasioni non è entrato neanche in campo. Spera di poter mettersi in mostra tra Kazakistan e Liechtenstein, avversari sulla carta morbidi che potrebbero aiutarlo a ritrovare un po' di fiducia.