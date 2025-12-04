Il Napoli soffre ma scopre Vergara: grande prova in Coppa Italia all'esordio da titolare, Conte ha un'alternativa in più a centrocampo

Il Napoli supera il Cagliari ai rigori in una sofferta sfida di Coppa Italia e, nella notte del Maradona, scopre Antonio Vergara, alla prima da titolare e autore dell’assist che ha sbloccato la gara.
Il centrocampista napoletano, già protagonista nelle ultime settimane con l’esordio prima in Serie A e poi in Champions League, ha sfruttato la chance concessagli da Antonio Conte dimostrando di poter essere un’alternativa valida e un uomo su cui contare nel corso della stagione in vista delle tante gare ravvicinate dei partenopei.
Il classe 2003 non ha nascosto la grande emozione di una serata speciale e la fiducia ricevuta da Antonio Conte. Cresciuto nel vivaio che, dopo una lunga trafila e un infortunio grave, Vergara si sta imponendo.
Il percorso iniziato da bambino a Frattamaggiore, proseguito con le esperienze alla Pro Vercelli e alla Reggiana, culmina ora con il ritorno al Napoli, dove Vergara sta provando a ritagliarsi spazio e guadagnarsi la conferma.