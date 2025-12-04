Il Napoli soffre ma scopre Vergara: grande prova in Coppa Italia all'esordio da titolare, Conte ha un'alternativa in più a centrocampo

Intervenuto a Radio CRC e Sport Mediaset al termine della sfida, Antonio Vergara ha confermato di aver realizzato un sogno:

”Non ero mai partito titolare al Maradona, sono ed ero emozionatissimo in campo. Un sogno che tutti i ragazzi di Napoli hanno fin da bambini e io l'ho realizzato, il giocare per la squadra della mia città […] Esordire come titolare è stata un’emozione, ma ormai ogni volta è una nuova emozione per me qui: esordio in campionato, esordio in Champions League, prima da titolare. È sempre un sogno”.

Vergara ha svelato anche le parole di Conte nei suoi confronti:

"Che sono stato bravo e che ho dato tutto. E mi dice di stare sempre con la testa collegata perché ogni tanto la stacco".

Il classe 2003 ha svelato anche il suo modello:

“A chi mi ispiro? Zielinski quando era a Napoli, mi piaceva tantissimo".