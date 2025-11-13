Il Milan sogna Lewandowski, come sta andando al Barcellona: l'esempio di Modric e perché sarebbe ancora un grande acquisto

L'ipotesi di vedere Lewandowski al Milan nella prossima stagione, pur essendo ancora uno scenario non così vicino, è assolutamente plausibile. Il polacco infatti è in scadenza di contratto e al momento il suo futuro rimane incerto. Non c'è ancora un accordo con il Barcellona per il rinnovo e quindi si aprono scenari differenti per lui.

Se alla fine Lewandowski e il Barcellona decidessero di non proseguire insieme, il Milan sarebbe senza dubbio uno dalle opzioni sul tavolo. Come riporta calciomercato.com, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, recentemente ha avuto contatti con l’entourage di Lewandowski e un incontro con Pini Zahavi, agente del polacco, è già nell'agenda delle prossime settimane.

Ovviamente la base di ogni ragionamento sarebbe una riduzione notevole dell'attuale stipendio visto che l'ex Bayern Monaco guadagna circa 20 milioni al Barcellona, il triplo del "tetto" che il Milan si è auto imposto a livello di ingaggi.