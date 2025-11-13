Il Milan sogna Lewandowski, come sta andando al Barcellona: l'esempio di Modric e perché sarebbe ancora un grande acquisto

Dalla Spagna all'Italia, e in particolare al Milan, chissà se Robert Lewandoswski seguirà la stessa strada percossa da Luka Modric quest'estate. Di sicuro il club rossonero ci sta pensando seriamente.
Il Milan ha già iniziato a ragionare su come rafforzare l'attacco e in particolare la posizione di centravanti, dove in estate, non a caso, la dirigenza aveva provato a fare dei cambiamenti cedendo Santiago Gimenez.
Secondo quanto riferisce Sky Sport CH, Lewandowski strizzerebbe l'occhio al progetto del Milan ed è previsto un contatto diretto tra le parti. Ma che giocatore arriverebbe in Serie A?