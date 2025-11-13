Pubblicità
FBL-ESP-LIGA-CELTA-BARCELONAAFP
Andrea Ajello

Il Milan sogna Lewandowski, come sta andando al Barcellona: l'esempio di Modric e perché sarebbe ancora un grande acquisto

Robert Lewndowski è finito nei pensieri del Milan per la prossima stagione: il centravanti ha il contratto in scadenza con il Barcellona. I motivi che spingono i rossoneri a valutare il suo ingaggio.

Dalla Spagna all'Italia, e in particolare al Milan, chissà se Robert Lewandoswski seguirà la stessa strada percossa da Luka Modric quest'estate. Di sicuro il club rossonero ci sta pensando seriamente.

Il Milan ha già iniziato a ragionare su come rafforzare l'attacco e in particolare la posizione di centravanti, dove in estate, non a caso, la dirigenza aveva provato a fare dei cambiamenti cedendo Santiago Gimenez.

Secondo quanto riferisce Sky Sport CH, Lewandowski strizzerebbe l'occhio al progetto del Milan ed è previsto un contatto diretto tra le parti. Ma che giocatore arriverebbe in Serie A?

  • LEWANDOWSKI AL MILAN È POSSIBILE?

    L'ipotesi di vedere Lewandowski al Milan nella prossima stagione, pur essendo ancora uno scenario non così vicino, è assolutamente plausibile. Il polacco infatti è in scadenza di contratto e al momento il suo futuro rimane incerto. Non c'è ancora un accordo con il Barcellona per il rinnovo e quindi si aprono scenari differenti per lui.

    Se alla fine Lewandowski e il Barcellona decidessero di non proseguire insieme, il Milan sarebbe senza dubbio uno dalle opzioni sul tavolo. Come riporta calciomercato.com, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, recentemente ha avuto contatti con l’entourage di Lewandowski e un incontro con Pini Zahavi, agente del polacco, è già nell'agenda delle prossime settimane.  

    Ovviamente la base di ogni ragionamento sarebbe una riduzione notevole dell'attuale stipendio visto che l'ex Bayern Monaco guadagna circa 20 milioni  al Barcellona, il triplo del "tetto" che il Milan si è auto imposto a livello di ingaggi. 

  • ANCORA DECISIVO NEL GRANDE CALCIO

    All'età di 37 anni, Lewandowski rimane uno dei centravanti più prolifici che ci sia. Al Barcellona continua a giocare con costanza e ovviamente a segnare, grazie anche al contesto che sicuramente aiuta tutti i giocatori offensivi blaugrana. 

    In stagione è già vicino alla doppia cifra nonostante abbia saltato qualche partita per infortunio. Sette goal segnati in nove partite di campionato mentre in Champions per ora è ancora fermo a zero (in tre gare). 

    Ma facendo un passo indietro alla passata stagione, in cui il Barcellona ha trionfato in Spagna, Lewandowski ha messo a referto oltre 40 reti (42), di cui 11 in Champions League. Numeri strabilianti. 

  • MODRIC "INSEGNA"

    Lewandowski, se davvero si concretizzasse la trattativa con il Milan, arriverebbe in Serie A all'età di 38 anni, più giovane di quasi due anni rispetto a Modric. Certo, ruoli differenti e quindi i paragoni possono essere solo parziali ma è evidente che quanto sta facendo il centrocampista croato da quando è arrivato in Italia toglie qualche dubbio su operazioni di questo tipo.

    L'aver puntato su Modric in estate, nonostante i legittimi dubbi legati all'età e quindi alla tenuta atletica, si è rivelata una scelta vincente, con l'ex Real Madric che si è preso sulle spalle la squadra. Perché quindi non ripeterlo anche con Lewandowski?

  • LEWANDOWSKI-MILAN: I MOTIVI PER IL "SI"

    Il precedente di Modric non è però ovviamente l'unico motivo per pensare di ingaggiare un giocatore come Lewandowski. A prescindere dal polacco, comunque, il Milan sarà chiamato a cambiare in attacco, e già nel mercato di gennaio chissà se i rossoneri riusciranno a fare qualche operazione in tal senso. 

    Con Lewandowski, la squadra di Massimiliano Allegri si toglierebbe il "problema" del centravanti almeno nell'immediato, potendo concentrarsi su altri investimenti. Oltre ai goal - che comunque stanno mancando dal centravanti - il polacco sarebbe il primo attaccante di un certo status da quando Giroud ha lasciato il club. Porterebbe leadership e carisma, aspetti che Allegri ha spesso voluto nelle squadre allenate e che potrebbero venire meno in parte ad esempio con il più che possibile addio di Maignan. 

