Il Milan si affida al talismano Allegri contro l’Inter: ha perso l’ultimo derby 10 anni fa

Il tecnico livornese vinse i suoi primi tre derby da allenatore del Milan: nella sua carriera vanta un bilancio più che positivo nelle stracittadine. L’ultima persa risale a un Torino-Juventus del 2015.

Mister derby o quasi: Massimiliano Allegri ha un bilancio più che positivo nelle stracittadine da allenatore.

I numeri d’altronde parlano chiaro: nei 26 derby vissuti in panchina tra Milano e Torino, il tecnico livornese vanta 16 vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. Numeri che, con un Inter-Milan ad altissima quota, alle porte non possono passare inosservati.

 Allegri ha dimostrato di saper gestire bene le pressioni e di conseguenza di riuscire a preparare al meglio le sfide più delicate. Proprio come quella a cui sono attesi i rossoneri domenica 23 novembre.

  • AL MILAN NE HA VINTI I PRIMI TRE

    Il primo derby non si scorda mai e Max Allegri lo sa bene. La prima stracittadina milanese del tecnico livornese si chiuse con il successo per 1-0 dei rossoneri grazie al calcio di rigore realizzato da Zlatan Ibrahimovic.

    Al ritorno la vittoria fu ancora più netta e spianò la strada verso lo Scudetto di fine stagione: 3-0 con doppietta di Pato e rigore di Cassano, con Chivu espulso.

    Il terzo derby vinto da Allegri portò nella bacheca rossonera un nuovo trofeo: la Supercoppa Italiana disputata in Cina ad agosto 2011 e decisa in rimonta dalle reti di Ibra e Boateng (2-1).

  • IL BILANCIO CONTRO L’INTER

    Dopo aver vinto i primi tre derby alla guida del Milan, Allegri perse i successivi tre, pareggiandone un altro e perdendo l’ultimo, poco prima del suo esonero da tecnico rossonero. Il bilancio complessivo nelle sfide all’Inter recita per Allegri 3 vittorie, 4 sconfitte e un pareggio.

  • DOMINIO NEI DERBY ALLA JUVENTUS

    Bilancio decisamente migliore alla guida della Juventus, dove Allegri – che comunque poteva sempre contare su una rosa maggiormente qualitativa rispetto agli avversari –  vinse 13 dei 18 derby disputati contro il Torino. Completano il bilancio 4 pareggi e una sola sconfitta. 

  • 10 ANNI FA L’ULTIMO DERBY PERSO

    L’ultimo derby perso da Allegri in panchina, il secondo alla guida della Juventus, risale al 26 aprile 2015, oltre 10 anni fa. In quella sfida di campionato i bianconeri andarono in vantaggio con Pirlo, prima di farsi rimontare dal Torino con Darmian e Quagliarella. Da quella sfida in avanti, Allegri non ha mai più perso un derby. Una striscia positiva che i tifosi del Milan sperano si possa allungare ancora.

