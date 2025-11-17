Il Milan si affida al talismano Allegri contro l’Inter: ha perso l’ultimo derby 10 anni fa

Mister derby o quasi: Massimiliano Allegri ha un bilancio più che positivo nelle stracittadine da allenatore.

I numeri d’altronde parlano chiaro: nei 26 derby vissuti in panchina tra Milano e Torino, il tecnico livornese vanta 16 vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. Numeri che, con un Inter-Milan ad altissima quota, alle porte non possono passare inosservati.

Allegri ha dimostrato di saper gestire bene le pressioni e di conseguenza di riuscire a preparare al meglio le sfide più delicate. Proprio come quella a cui sono attesi i rossoneri domenica 23 novembre.