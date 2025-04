Due recuperi importanti per Conceiçao in vista del derby contro l'Inter: Walker e Loftus-Cheek in gruppo, il terzino punta a una maglia da titolare.

Last call, ultima chiamata per cercare di salvare una stagione: il Milan si prepara al derby di Coppa Italia contro l'Inter consapevole di non avere altre chance per raddrizzare le sorti di un'annata fin qui disastrosa. A due giorni dalla gara di ritorno contro i nerazzurri Sergio Conceiçao recupera però due giocatori importanti come Kyle Walker e Ruben Loftus-Cheek, che sono tornati ad allenarsi in gruppo nella seduta fissata all'indomani di Milan-Atalanta. L'articolo prosegue qui sotto