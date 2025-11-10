Il Milan ritrova Rabiot e Pulisic per il derby: come cambia la squadra di Allegri

Un brutto punto prima della sosta a Parma, ora il tempo di ricaricare le batterie e poi in casa Milan si penserà a preparare al meglio la sfida contro l’Inter in programma subito dopo la sosta.
Un derby ad alta quota come non si vedeva da tempo, al quale la squadra di Allegri si presenta con due recuperi importantissimi: Adrien Rabiot e Christian Pulisic.
Entrambi hanno saltato le ultime cinque gare di campionato (Pulisic ha giocato nei 15 minuti finali della sfida del Tardini) per infortunio ma ora sono pronti a tornare. Ma chi gli farà spazio e come cambia il Milan con loro?