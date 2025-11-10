Pubblicità
Nino Caracciolo

Il Milan ritrova Rabiot e Pulisic per il derby: come cambia la squadra di Allegri

Si svuota l’infermeria rossonera: in vista del derby Allegri ritrova sia Rabiot che Pulisic, quest’ultimo già in campo nei minuti finali al Tardini. Due pedine fondamentali per il gioco del Milan.

Un brutto punto prima della sosta a Parma, ora il tempo di ricaricare le batterie e poi in casa Milan si penserà a preparare al meglio la sfida contro l’Inter in programma subito dopo la sosta.

Un derby ad alta quota come non si vedeva da tempo, al quale la squadra di Allegri si presenta con due recuperi importantissimi: Adrien Rabiot e Christian Pulisic.

Entrambi hanno saltato le ultime cinque gare di campionato (Pulisic ha giocato nei 15 minuti finali della sfida del Tardini) per infortunio ma ora sono pronti a tornare. Ma chi gli farà spazio e come cambia il Milan con loro?

  • SOLIDITÀ E INSERIMENTI CON RABIOT

    Rabiot è il giocatore che meglio incarna il calcio di Allegri. Voluto fortemente dal tecnico rossonero con cui aveva già lavorato alla Juventus, il francese porta solidità, corsa, fisicità, gioco aereo e inserimenti al centrocampo del Milan. Un’arma tattica preziosissima per lo scacchiere tattico rossonero.

  • QUALITÀ E GOAL CON PULISIC

    Nella primissima parte di stagione Pulisic è stato l’arma in più dei rossoneri: goal (4 in campionato), assist e soprattutto quella qualità e imprevedibilità nelle giocate che ha fatto più volte la differenza. Come si è visto nei 15 minuti finali della gara contro il Parma, quella del suo rientro dopo l’infortunio, in tandem con Leao può davvero fare la differenza.

  • AL POSTO DI GIOCHERANNO RABIOT E PULISIC?

    Rabiot e Pulisic sono due titolari del Milan di Allegri. Il primo è sempre stato schierato titolare come mezzala di sinistra, ruolo che in sua assenza è stato ricoperto da Ricci. Sarà proprio il centrocampista italiano a fargli spazio nel derby.

    Contro l’Inter ritroverà una maglia da titolare anche Pulisic. L’americano sarà schierato da seconda punta, con ogni probabilità in coppia con Leao. A lasciargli il posto sarà Nkunku, titolare nelle ultime due gare contro Roma e Parma anche per via dell’infortunio di Gimenez (che dovrebbe rientrare nel derby).

  • COME È ANDATO IL MILAN SENZA RABIOT E PULISIC

    Con Rabiot e Pulisic insieme in campo, il Milan ha ottenuto 4 vittorie (contro Lecce, Bologna, Udinese e Napoli) e un pareggio contro la Juventus. Da quando entrambi sono stati costretti a fermarsi per infortunio il rendimento dei rossoneri è sceso: 3 pareggi (contro Pisa, Atalanta e Parma) e due vittorie contro Fiorentina e Roma.

    Nella gara del Tardini terminata 2-2, Pulisic è entrato in campo nei 15 minuti finali e per poco non ha lasciato segno, andando a un passo dalla rete del 3-2.

