Il Milan ritrova Rabiot e Pulisic per il derby: come cambia la squadra di Allegri

Con Rabiot e Pulisic insieme in campo, il Milan ha ottenuto 4 vittorie (contro Lecce, Bologna, Udinese e Napoli) e un pareggio contro la Juventus. Da quando entrambi sono stati costretti a fermarsi per infortunio il rendimento dei rossoneri è sceso: 3 pareggi (contro Pisa, Atalanta e Parma) e due vittorie contro Fiorentina e Roma.

Nella gara del Tardini terminata 2-2, Pulisic è entrato in campo nei 15 minuti finali e per poco non ha lasciato segno, andando a un passo dalla rete del 3-2.