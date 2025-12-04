Il Milan come il Napoli che ha vinto lo scudetto: fuori con la Lazio agli ottavi di Coppa Italia, ora tutto sul campionato

La sorpresa degli ottavi di Coppa Italia è l'eliminazione del Milan, che aveva comunque la sfida più complicata tra le big, ovvero in trasferta contro la Lazio, pochi giorni dopo la gara di campionato tra le due squadre che aveva invece visto vincere i rossoneri.
Il risultato è lo stesso, 1-0, ma questa volta per la squadra di Maurizio Sarri, che si "vendica" sportivamente di quanto successo pochi giorni fa a San Siro. Il Milan esce quindi dalla Coppa Italia dopo che nella passata stagione era arrivata fino in finale, perdendo con il Bologna.
Una situazione che ricalca alla perfezione quella del Napoli un anno fa, quando poi la squadra di Antonio Conte vinse lo scudetto. E le similitudini c'erano già dalla prima giornata di campionato, visto che entrambe hanno iniziato perdendo.