Estupinian Milan
Andrea Ajello

Il Milan come il Napoli che ha vinto lo scudetto: fuori con la Lazio agli ottavi di Coppa Italia, ora tutto sul campionato

Le incredibili similitudini tra il Milan e il Napoli della passata stagione: i rossoneri eliminati dalla Lazio proprio come era successo a Conte. E anche in quel caso era rimasta solo la Serie A.

La sorpresa degli ottavi di Coppa Italia è l'eliminazione del Milan, che aveva comunque la sfida più complicata tra le big, ovvero in trasferta contro la Lazio, pochi giorni dopo la gara di campionato tra le due squadre che aveva invece visto vincere i rossoneri.

Il risultato è lo stesso, 1-0, ma questa volta per la squadra di Maurizio Sarri, che si "vendica" sportivamente di quanto successo pochi giorni fa a San Siro. Il Milan esce quindi dalla Coppa Italia dopo che nella passata stagione era arrivata fino in finale, perdendo con il Bologna.

Una situazione che ricalca alla perfezione quella del Napoli un anno fa, quando poi la squadra di Antonio Conte vinse lo scudetto. E le similitudini c'erano già dalla prima giornata di campionato, visto che entrambe hanno iniziato perdendo. 

  • UN ANNO DOPO, LA LAZIO VINCE ANCORA

    Era il 5 dicembre quando la Lazio, sempre allo Stadio Olimpico, sconfisse il Napoli negli ottavi di Coppa Italia vincendo 3-1 con la tripletta di Noslin. 

    Praticamente un anno dopo, i biancocelesti riescono a regalarsi un'altra grande serata, questa volta superando il Milan per 1-0 grazie alla rete nel finale di Zaccagni. 

  • TUTTO SUL CAMPIONATO

    Ma le similitudini tra il Napoli dell'anno scorso e il Milan di quest'anno non si fermano all'eliminazione contro la stessa squadra e nello stesso turno della competizione.

    Il Milan infatti a ora in poi si potrà concentrare solo sul campionato non partecipando alle coppe europee, proprio come la squadra di Conte nella passata stagione.

    A dicembre, i rossoneri si potranno concentrare solamente sulla Serie A fino al termine della stagione, un aspetto sicuramente da considerare nella lotta per lo scudetto che vede il Milan in piena corsa essendo prima in classifica, proprio a pari punti del Napoli. 

  • LA SPERANZA DEL MILAN

    La delusione nel Milan c'è sicuramente, anche perché Allegri, a differenza forse di Conte, come dimostrano le scelte fatte dai due tecnici nella Coppa Italia, non solo in queste stagioni ma in generale, tiene particolarmente alla competizione, che ha vinto ben cinque volte.

    Vedendo il bicchiere mezzo pieno però, i rossoneri sperano che questa eliminazione possa aiutarli a vincere lo scudetto giocando molte meno partite rispetto alle rivali.

    Senza dubbio il Napoli ha sfruttato questo fattore per arrivare davanti all'Inter e trionfare in campionato, ora toccherà ad Allegri "approfittarne". 

  • LA SUPERCOPPA IN PIÚ

    L'unica differenza vera da questo punto di vista tra l'attuale Milan e il Napoli 2024/2025 è che i rossoneri saranno impegnati in Supercoppa mentre non lo era la squadra di Conte.

    I rossoneri sfideranno proprio il Napoli in semifinale giovedì 18 dicembre e poi l'eventuale finale contro una tra Bologna ed Inter. Da gennaio però ci sarà solo davvero la Serie A per il Milan. 

    Al massimo, considerando la possibile finale di Supercoppa, i rossoneri avranno 27 partite da ora a fine maggio. 

