Il Kairat Almaty sfida l'Inter: la matricola del Kazakistan arriva a San Siro, tutto quello che c'è da sapere e come sta andando in Champions

L'Inter scende in campo questa sera a San Siro in occasione della quarta giornata della League Phase della Champions. I nerazzurri, sin qui, hanno inscenato un percorso privo di sbavature, impreziosito dallo score di tre vittorie in tre partite.
Dopo i successi maturati contro Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise, la formazione allenata da Cristian Chivu riceve al 'Meazza' il Kairat Almaty.
La formazione kazaka, ferma a zero punti, è una matricola assoluta per quanto riguarda il palcoscenico della massima rassegna continentale: di seguito tutto quello che c'è da sapere sul club che per la prima volta nella sua storia prende parte alla Coppa dei Campioni.