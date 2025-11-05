Il Kairat Almaty sfida l'Inter: la matricola del Kazakistan arriva a San Siro, tutto quello che c'è da sapere e come sta andando in Champions

Il Kairat, come suggerisce il nome del club, ha la propria sede ad Almaty (ex capitale kazaka): una città situata a poche decine di chilometri dal confine con la Cina. Geograficamente, Almaty si trova nell'estremità sud-orientale del Kazakistan, vicinissima ai confini con Kirghizistan e Cina. Per questo motivo, quando il Kairat gioca in trasferta è chiamato a sobbarcarsi trasferte lunghissime per raggiungere le varie città d'Europa. Per raggiungere Lisbona, il Kairat si è imbarcato su un volo che ha raggiunto Lisbona dopo 12 ore di viaggio, con un solo scalo.

"Un’altra odissea: 12 ore con uno scalo. Abbiamo anticipato la partenza di un giorno. È stato folle, eravamo stanchi. Nonostante il jet lag abbiamo tenuto testa allo Sporting per un’ora, poi abbiamo subito tre gol in dieci minuti. Affrontare un viaggio simile è stancante, oltre che stressante, ma siamo fieri di poter rappresentare il Kazakistan", ha raccontato il centrocampista Ofri Arad.

Per arrivare a Milano, invece, le ore di volo sono state 10. Per intenderci, si impiegherebbe di meno a percorrere la tratta Milano-New York.