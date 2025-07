Il fantasista turco resta momentaneamente in nerazzurro: mancano le condizioni per il suo passaggio al Galatasaray.

Hakan Calhanoglu resta all'Inter. Almeno per il momento. Nonostante la missione italiana del Galatasaray, che tramite alcuni emissari ha tentato il blitz a Milano per assicurarsi il fantasista turco.

Come fa sapere Sky Sport, non ci sono al momento le condizioni per portare avanti la trattativa tra le parti.

La situazione di Calhanoglu resta comunque da monitorare in vista del resto della sessione estiva di calciomercato.