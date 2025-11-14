Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kenan Yildiz Juventus 2025Getty Images
Lelio Donato

Il futuro di Kenan Yildiz tra un rinnovo in salita e le voci di mercato: cosa deve fare la Juventus?

La Juventus lavora da mesi al rinnovo con adeguamento dell'ingaggio di Kenan Yildiz ma un accordo non è stato ancora trovato e le voci di mercato aumentano: sarebbe giusto cedere il numero 10?

Pubblicità

Ma oggi può esistere una Juventus competitiva senza Kenan Yildiz?


Il talento turco è stato messo al centro del progetto bianconero con grande convinzione ormai da un paio di stagioni: prima la maglia numero 10, poi addirittura la fascia da capitano al 'Santiago Bernabeu'. Tutti segnali di come alla Juventus su Yildiz puntino. E anche tanto.

Ma sul futuro incombe un grande interrogativo legato al rinnovo del contratto. Le parti, d'altronde, trattano da mesi senza riuscire a trovare un accordo sull'adeguamento dell'ingaggio.

E così le voci di mercato aumentano fino ad ipotizzare l'epilogo più clamoroso: Kenan Yildiz può davvero lasciare la Juventus? 

  • IL RINNOVO DI YILDIZ: NIENTE ACCORDO

    Chiariamo subito una cosa: il rinnovo di Kenan Yildiz, in realtà, non sarebbe così urgente.

    Il turco ha da poco firmato con la Juventus fino al 30 giugno 2029 dunque la scadenza non è imminente. Il problema è semmai legato all'ingaggio che percepisce attualmente, molto al di sotto del suo status all'interno della squadra.

    Yildiz guadagna infatti circa 1.7 milioni di euro netti a stagione, ovvero uno degli ingaggi più bassi dell'intera rosa bianconera. Da qui la necessità di adeguarlo nel più breve tempo possibile.

    La Juventus offrirebbe a Yildiz una cifra vicina ai 5 milioni di euro, mentre il numero 10 ne chiederebbe almeno sei, ovvero quanto guadagna ad esempio attualmente Jonathan David. 

    Una distanza che ha fin qui rallentato la trattativa per il rinnovo fino a bloccarla, almeno per il momento.

    • Pubblicità
  • Kenan Yildiz JuventusGetty Images

    IL SUO RUOLO ALLA JUVENTUS: PUNTO FERMO IN BIANCONERO

    Ad oggi la volontà della Juventus e quella del giocatore non sono comunque cambiate.

    I bianconeri ritengono Yildiz centrale nel progetto e non intendono privarsi del suo talento nonostante dall'estero suonino sempre più forti le sirene di mercato.

    Come dicevamo la società ha puntato forte su di lui, sacrificando altri giovani come Huijsen, Soulé e Mbangula solo per citarne alcuni.

    E anche il turco si trova molto bene a Torino, dove è esploso e dove vorrebbe continuare a crescere nei prossimi anni sulle orme del suo idolo Alex Del Piero.

    La sensazione, insomma, è che alla fine un accordo sull'adeguamento dell'ingaggio possa ancora essere raggiunto. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL RENDIMENTO DI YILDIZ

    Ma come sta andando la stagione di Kenan Yildiz?

    Il turco era partito benissimo, salvo frenare in modo piuttosto evidente nelle ultime settimane anche a causa di un fastidio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per un paio di partite.

    Se guardiamo i numeri, insomma, il rendimento non è stato fin qui eccezionale: appena tre i goal segnati da Yildiz in quattordici presenze con la Juventus. L'ultimo contro l'Udinese su calcio di rigore.

    Mentre per ritrovare una rete su azione bisogna risale a Juventus-Borussia Dortmund del 16 settembre. 

    In totale, con la maglia della Juventus, Yildiz ha fin qui segnato 19 goal in 98 presenze ma anche fatto registrare quindici assist. Numeri comunque buoni per un ragazzo di soli vent'anni che è diventato titolare fisso da un anno e mezzo.

  • MA QUANTO COSTA YILDIZ?

    Il mancato accordo sul rinnovo però ha anche fatto nascere alcune riflessioni, più all'esterno che all'interno del mondo Juventus: ma quanto potrebbero incassare i bianconeri dall'eventuale cessione di Kenan Yildiz?

    Al momento fare una valutazione precisa non è semplice. Di certo a Torino per il momento non prendono neppure in considerazione questa ipotesi e comunque non sarebbero disposti neppure ad ascoltare proposte sotto i 100 milioni di euro.

    Yildiz d'altronde ha appena 20 anni e viene considerato uno dei talenti dal maggiore potenziale a livello europeo. Tanto che sulle sue tracce ci sarebbero molti top club, in particolare di Premier League. Ma occhio anche al Real Madrid, dove Xabi Alonso ricomporrebbe volentieri la coppia col connazionale Arda Guler e potrebbe salutare Vinicius.

    Come detto al momento non esistono trattative per la cessione di Yildiz. Ma se l'accordo con la Juventus dovesse definitivamente saltare la base d'asta è già stata fissata: 100 milioni, appunto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA JUVE PUÒ FARE A MENO DI YILDIZ?

    E allora eccola, la domanda delle domande: la Juventus di oggi potrebbe fare a meno di Kenan Yildiz?

    La risposta sembrerebbe ovvia, ma non lo è. Nella rosa bianconera, infatti, sulla carta ci sono già giocatori che potrebbero in qualche modo rimpiazzare il turco seppure con caratteristiche diverse: da Zhegrova a Openda, fino allo stesso Conceiçao.

    Inoltre incassare una cifra anche solo vicina ai 100 milioni di euro permetterebbe alla Juventus di dare una sistemata ai conti e magari piazzare un paio di colpi in ruoli decisamente più scoperti.

    Non è un mistero, ad esempio, che a Torino ormai da anni manchi un centrocampista di assoluto livello. E anche la casella del centravanti rischia di restare vacante se Vlahovic decidesse di non rinnovare.

    Già nel recente passato peraltro la Juventus ha spesso venduto i suoi campioni, da Zidane a Pogba, rinforzando e rinnovando la squadra. 

    Una strada che per il momento a Torino nessuno sembra intenzionato a percorrere anche perché Yildiz, a differenza dei giocatori citati, è un giovane talento in rampa di lancio e dai margini di miglioramento ancora inesplorati.

    Per continuare insieme, però, bisognerà trovare un accordo. Al più presto.

Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI