Il futuro di Kenan Yildiz tra un rinnovo in salita e le voci di mercato: cosa deve fare la Juventus?

Ma oggi può esistere una Juventus competitiva senza Kenan Yildiz?
Il talento turco è stato messo al centro del progetto bianconero con grande convinzione ormai da un paio di stagioni: prima la maglia numero 10, poi addirittura la fascia da capitano al 'Santiago Bernabeu'. Tutti segnali di come alla Juventus su Yildiz puntino. E anche tanto.
Ma sul futuro incombe un grande interrogativo legato al rinnovo del contratto. Le parti, d'altronde, trattano da mesi senza riuscire a trovare un accordo sull'adeguamento dell'ingaggio.
E così le voci di mercato aumentano fino ad ipotizzare l'epilogo più clamoroso: Kenan Yildiz può davvero lasciare la Juventus?