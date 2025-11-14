Il futuro di Kenan Yildiz tra un rinnovo in salita e le voci di mercato: cosa deve fare la Juventus?

Il mancato accordo sul rinnovo però ha anche fatto nascere alcune riflessioni, più all'esterno che all'interno del mondo Juventus: ma quanto potrebbero incassare i bianconeri dall'eventuale cessione di Kenan Yildiz?

Al momento fare una valutazione precisa non è semplice. Di certo a Torino per il momento non prendono neppure in considerazione questa ipotesi e comunque non sarebbero disposti neppure ad ascoltare proposte sotto i 100 milioni di euro.

Yildiz d'altronde ha appena 20 anni e viene considerato uno dei talenti dal maggiore potenziale a livello europeo. Tanto che sulle sue tracce ci sarebbero molti top club, in particolare di Premier League. Ma occhio anche al Real Madrid, dove Xabi Alonso ricomporrebbe volentieri la coppia col connazionale Arda Guler e potrebbe salutare Vinicius.

Come detto al momento non esistono trattative per la cessione di Yildiz. Ma se l'accordo con la Juventus dovesse definitivamente saltare la base d'asta è già stata fissata: 100 milioni, appunto.