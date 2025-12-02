Pubblicità
Thiago Silva Fluminense 2025Getty
Chris Burton

Il figlio di Thiago Silva segue le orme del padre: ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Chelsea

Isago, figlio di Thiago Silva, ha firmato il suo primo contratto da professionista col Chelsea a 17 anni. Anche lui come il padre gioca come difensore e sogna la stessa carriera.

Il figlio di Thiago Silva, Isago, sta seguendo le orme del famoso padre.

il giovane prodigio ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Chelsea. Il diciassettenne, anch'egli difensore, è molto apprezzato a Stamford Brige.

La società inglese si augura che Isago possa un giorno occupare il posto lasciato vacante dal padre al centro della difesa.

  • Thiago Silva Chelsea 2023-24Getty

    LA CARRIERA DI THIAGO SILVA AL CHELSEA

    Thiago Silva si è trasferito a Londra dal Paris Saint-Germain nel 2020. Ha collezionato 155 presenze con i Blues in quattro anni, assaporando la gloria della Champions League nel 2021.

    Silva, che ha collezionato 113 presenze con la maglia del Brasile prima di annunciare il suo ritiro dalla nazionale nel 2022, è tornato in patria dove attualmente gioca ancora con il Fluminense. 

    Il difensore ha 41 anni, ma non ha alcuna intenzione di appendere le scarpe al chiodo e si ipotizza un suo ritorno in Europa.

  • RITORNO IN EUROPA?

    Il trasferimento in Europa consentirebbe al brasiliano di stare più vicino alla sua famiglia, dato che i suoi figli e sua moglie sono rimasti in Inghilterra quando lui è tornato in Sud America. Questo perché Isago e il fratello minore Iago giocano nel Chelsea, avendo seguito il padre in Inghilterra dal PSG.

    Thiago ha parlato della separazione dalla sua famiglia dopo la decisione di tornare alle sue origini al Fluminense: "Devo molto alla mia famiglia, perché non è facile stare lontano. I miei figli sono dovuti tornare, solo mia moglie è rimasta.

    Hanno la loro missione al Chelsea, quella di giocare. Ma so che stiamo facendo la scelta giusta, seguiranno la loro strada e questo sicuramente mi darà forza ora. Anche se sono lontano fisicamente, i miei figli sono qui con me nello spirito".

  • LA REAZIONE DI THIAGO SILVA ALLA FIRMA DEL FIGLIO COL CHELSEA

    Isago Silva è entrato a far parte dell'accademia del Chelsea nella categoria U13. Ha debuttato nella squadra U18 dei Blues la scorsa stagione. Si dice che sia "diventato un difensore versatile e affidabile, a suo agio sia nel ruolo di terzino sinistro che di difensore centrale".

    Il ragazzo ha giocato nelle squadre Under 17 e Under 18 del Chelsea in questa stagione ed è stato uno dei 33 giocatori dell'accademia ad essere stato registrato nella rosa del club per la partita di Champions League in casa contro i giganti olandesi dell'Ajax a ottobre.

    Isago ha espresso il suo orgoglio e la sua emozione per aver ottenuto un contratto da professionista a Stamford Bridge, postando su Instagram la notizia della firma: "Orgoglioso di firmare il mio primo contratto da professionista con il Chelsea. Affamato di successi".

    Thiago ha condiviso quel post su una sua Instagram story, rispondendo con emoji a forma di cuore, preghiera e lacrime agli occhi. Sua moglie Belle, che è sempre stata una sostenitrice di suo marito e dei suoi figli, ha scritto: "Congratulazioni e buona fortuna". E ha accompagnato il suo post con emoji a forma di cuore blu.

  • IAGO SILVA CONVOCATO DALL'INGHILTERRA UNDER 15

    Da questo momento in poi, la crescita di Isago sarà seguita con attenzione, dato che punta a diventare una stella. Anche suo fratello, Iago, sta seguendo lo stesso percorso dopo essere stato convocato per la prima volta nella squadra inglese Under 15.

    Ha vinto numerosi tornei con il Chelsea a livello giovanile ed è stato selezionato dagli Young Lions nell'ottobre 2025. Questo nonostante suo padre abbia collezionato oltre 100 presenze con il Brasile tra il 2008 e il 2022.

    Dopo essere stato selezionato, Iago ha dichiarato: "Sono orgoglioso di essere stato invitato al mio primo ritiro con la @england. Il duro lavoro continua". Thiago ha risposto: "Siamo orgogliosi di te, figlio mio! Che Dio ti benedica sempre".

    Iago potrebbe ancora giocare per il Brasile, dato che nel corso degli anni molti giocatori hanno rappresentato diverse nazioni a livello giovanile e senior. Per ora, però, è felice di ottenere riconoscimenti con l'Inghilterra.

    È idoneo a giocare per l'Inghilterra in base alle regole di residenza. Il sistema di idoneità della FIFA stabilisce che i giocatori che si trasferiscono in un paese prima dei 10 anni possono rappresentare tale nazione dopo tre anni di residenza continuativa. Iago fa parte delle file del Chelsea da cinque anni.

