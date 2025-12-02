Il figlio di Thiago Silva segue le orme del padre: ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Chelsea

Il trasferimento in Europa consentirebbe al brasiliano di stare più vicino alla sua famiglia, dato che i suoi figli e sua moglie sono rimasti in Inghilterra quando lui è tornato in Sud America. Questo perché Isago e il fratello minore Iago giocano nel Chelsea, avendo seguito il padre in Inghilterra dal PSG.

Thiago ha parlato della separazione dalla sua famiglia dopo la decisione di tornare alle sue origini al Fluminense: "Devo molto alla mia famiglia, perché non è facile stare lontano. I miei figli sono dovuti tornare, solo mia moglie è rimasta.

Hanno la loro missione al Chelsea, quella di giocare. Ma so che stiamo facendo la scelta giusta, seguiranno la loro strada e questo sicuramente mi darà forza ora. Anche se sono lontano fisicamente, i miei figli sono qui con me nello spirito".