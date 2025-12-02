Il figlio di Thiago Silva segue le orme del padre: ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Chelsea

Da questo momento in poi, la crescita di Isago sarà seguita con attenzione, dato che punta a diventare una stella. Anche suo fratello, Iago, sta seguendo lo stesso percorso dopo essere stato convocato per la prima volta nella squadra inglese Under 15.
Ha vinto numerosi tornei con il Chelsea a livello giovanile ed è stato selezionato dagli Young Lions nell'ottobre 2025. Questo nonostante suo padre abbia collezionato oltre 100 presenze con il Brasile tra il 2008 e il 2022.
Dopo essere stato selezionato, Iago ha dichiarato: "Sono orgoglioso di essere stato invitato al mio primo ritiro con la @england. Il duro lavoro continua". Thiago ha risposto: "Siamo orgogliosi di te, figlio mio! Che Dio ti benedica sempre".
Iago potrebbe ancora giocare per il Brasile, dato che nel corso degli anni molti giocatori hanno rappresentato diverse nazioni a livello giovanile e senior. Per ora, però, è felice di ottenere riconoscimenti con l'Inghilterra.
È idoneo a giocare per l'Inghilterra in base alle regole di residenza. Il sistema di idoneità della FIFA stabilisce che i giocatori che si trasferiscono in un paese prima dei 10 anni possono rappresentare tale nazione dopo tre anni di residenza continuativa. Iago fa parte delle file del Chelsea da cinque anni.