Il disastro di Osimhen: cos'è andato storto nel suo piano e come si è ritrovato al Galatasaray

Il nigeriano sognava Real Madrid, PSG o Premier League, ma tutto alla fine è andato storto. E così sarà costretto a disputare l'Europa League.

Victor Osimhen era un uomo con un piano. Anche quando ha firmato un nuovo contratto lo scorso dicembre, non ha mai avuto realmente intenzione di restare al Napoli oltre la fine della stagione 2023/24.

L'attaccante nigeriano sapeva dove voleva andare e, cosa più importante, come arrivarci. "Da quando ho iniziato a giocare a livello professionistico, sono sempre stato io a prendere le mie decisioni – ha detto a CBS Sports a gennaio – e tutto sta andando bene per me". Ma ora non più.

Nelle prime ore di martedì mattina, Osimhen ha ricevuto un caloroso benvenuto a Istanbul da parte dei tifosi del Galatasaray. Nonostante i sorrisi, questo non faceva parte del piano. Anzi: si è trattato di una conclusione del tutto calamitosa di una saga che non ha prodotto vincitori, ma solo perdenti.