Il ct Rueda scoppia in lacrime, Honduras fuori dal Mondiale all'ultimo minuto: distrutto in conferenza

Nel giro di novanta minuti il sogno dell'Honduras si è tramutato in un incubo a occhi aperti. Dalla possibilità di giocare il Mondiale direttamente alla seconda chance dei playoff, al nulla assoluto. Il team caraibico non giocherà i Mondiali 2026, niente da fare.
Impegnato in Costa Rica nell'ultima partita di qualificazione al Mondiale, l'Honduras avrebbe strappato il pass per la prossima Coppa del Mondo battendo i padroni di casa, a patto di mantenere una differenza reti maggiore rispetto ad Haiti, in caso di vittoria di quest'ultima.
Haiti ha vinto e giocherà i Mondiali per la seconda volta nella sua storia, mentre l'Honduras ha pareggiato 0-0 concludendo il girone C della CONCACAF (centro-nord america) al secondo posto. Un secondo posto che non è valso i playoff per un goal all'ultimo minuto. Distrutto dalla rete nel finale, in un altro match, il ct Reinaldo Rueda è scoppiato in lacrime in conferenza stampa, distrutto emotivamente.