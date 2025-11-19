Pubblicità
Reinaldo RuedaHCH
Francesco Schirru

Il ct Rueda scoppia in lacrime, Honduras fuori dal Mondiale all'ultimo minuto: distrutto in conferenza

L'Honduras non giocherà il Mondiale, il goal del Suriname cancella il sogno. Per il team di Rueda nè playoff, nè fase finale diretta: "Forse abbiamo fatto un buon lavoro, ma non è bastato".

Nel giro di novanta minuti il sogno dell'Honduras si è tramutato in un incubo a occhi aperti. Dalla possibilità di giocare il Mondiale direttamente alla seconda chance dei playoff, al nulla assoluto. Il team caraibico non giocherà i Mondiali 2026, niente da fare.

Impegnato in Costa Rica nell'ultima partita di qualificazione al Mondiale, l'Honduras avrebbe strappato il pass per la prossima Coppa del Mondo battendo i padroni di casa, a patto di mantenere una differenza reti maggiore rispetto ad Haiti, in caso di vittoria di quest'ultima.

Haiti ha vinto e giocherà i Mondiali per la seconda volta nella sua storia, mentre l'Honduras ha pareggiato 0-0 concludendo il girone C della CONCACAF (centro-nord america) al secondo posto. Un secondo posto che non è valso i playoff per un goal all'ultimo minuto. Distrutto dalla rete nel finale, in un altro match, il ct Reinaldo Rueda è scoppiato in lacrime in conferenza stampa, distrutto emotivamente.

  • RUEDA IN LACRIME

    "Buonasera a tutti" ha detto Reinaldo dopo la partita, già con gli occhi rossi. Le lacrime, copiose, hanno fatto il giro del mondo:

    "Mi dispiace, ma giuro che questo è un momento difficile. Il calcio ci ha insegnato una lezione di umiltà e che le partite vanno giocate prima di essere vinte"

    "Forse abbiamo fatto un buon lavoro, ma non è bastato. Abbiamo fatto parte di un gruppo molto competitivo, e abbiamo mancato l'obiettivo per un solo goal. Si qualifica la squadra più forte, quella che abbiamo battuto con quattro punti di scarto su sei. È difficile".

  • IL GOAL DEL SURINAME

    Nonostante il secondo posto, l'Honduras non giocherà i playoff intercontinentali come Giamaica e Suriname, le altre due seconde dei gruppi CONCACAF. 

    Il motivo? Solamente le due migliori seconde potevano qualificarsi agli spareggi, a cui prenderanno parte anche Iraq, Bolivia, Nuova Caledonia e Congo DR.

    La beffa, per l'Honduras, è che nonostante il mancato successo contro Costa Rica, si trovata tra le due migliori seconde fino all'ultimo minuto di Guatemala-Suriname, quando gli ospiti hanno trovato il goal con l'autorete di Nicolás Samayoa.

    A quel punto Suriname è diventata l'altra miglior seconda, al pari della Giamaica: il numero di goal segnati nel girone ha portato al sorpasso sull'Honduras, con il quale condivideva la stessa differenza reti totale di +3. 

    Vista la parità nella differenza reti tra Honduras e Suriname, dunque, è stato necessario considerare il criterio delle reti segnate, con un totale di 9 a 6 per i primi.

    Una beffa enorme per l'Honduras, che non potrà giocare il suo quarto Mondiale.

  • L'HONDURAS SALUTA RUEDA

    L'addio di Rueda era nell'aria dopo il mancato accesso al Mondiale, divenuto ufficiale nel pomeriggio del 19 novembre: con un comunicato diffuso via social, la federazione honduregna ha confermato che il commissario tecnico e il suo staff non proseguiranno alla guida della Nazionale.

    Semifinalista nell'ultima Gold Cup, il massimo torneo CONCACAF, l'Honduras proverà a rilanciarsi in vista della prossima edizione del 2027, così da dimenticare la mancata qualificazione al Mondiale 2026.