Il ct Rueda scoppia in lacrime, Honduras fuori dal Mondiale all'ultimo minuto: distrutto in conferenza

"Buonasera a tutti" ha detto Reinaldo dopo la partita, già con gli occhi rossi. Le lacrime, copiose, hanno fatto il giro del mondo:

"Mi dispiace, ma giuro che questo è un momento difficile. Il calcio ci ha insegnato una lezione di umiltà e che le partite vanno giocate prima di essere vinte"

"Forse abbiamo fatto un buon lavoro, ma non è bastato. Abbiamo fatto parte di un gruppo molto competitivo, e abbiamo mancato l'obiettivo per un solo goal. Si qualifica la squadra più forte, quella che abbiamo battuto con quattro punti di scarto su sei. È difficile".