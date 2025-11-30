Per Maresca, sviluppare questa abitudine alla vittoria è fondamentale per le possibilità di successo della sua squadra: "L'anno scorso giocavamo in Conference League e ho detto molte volte che, secondo me, se si vuole costruire una mentalità vincente, c'è solo un modo: vincere le partite. Perché altrimenti, se non si vincono le partite, è difficile convincere i giocatori che 'ragazzi, stiamo costruendo una mentalità vincente'.

Ma quando non vinciamo, è difficile. Quindi l'unico modo in qualsiasi competizione, Conference League, Champions League in questa stagione, Premier League, FA Cup, Carabao Cup, è vincere le partite. È l'unico modo per costruire la mentalità vincente. E penso che la Conference League e il Mondiale per club della scorsa stagione abbiano aiutato molto.

E ora stiamo cercando di fare esattamente lo stesso. Di sicuro, i giocatori sono migliori in questo momento rispetto alla scorsa stagione, perché abbiamo trascorso più tempo insieme".