Quasi dal nulla, il Chelsea è emerso come il più serio rivale dell'Arsenal nella corsa che conduce al titolo della Premier League in questa stagione, Ma si tratta forse di un'altra falsa alba? Dopo tutto, la squadra di Enzo Maresca si è trovata in una posizione simile a metà dell'annata 2024-25, per poi crollare drammaticamente nella seconda parte. In vista della sfida con i Gunners di questa domenica, però, ci sono motivi per credere che questa volta i Blues possano avere la forza di resistere.
Dopo aver conquistato la vittoria contro Wolves e Burnley, seguite alla consueta sconfitta in trasferta contro il Tottenham, il Chelsea è riuscito in qualche modo a salire al secondo posto in classifica prima di ospitare la squadra di Mikel Arteta, grande favorito per la conquista del titolo di campione d'Inghilterra.
Rimangono però seri dubbi sulla sua capacità di mantenere la rotta a lungo termine, dubbi giustificati dal fatto che i Blues non hanno più lottato per la vittoria del campionato da quando hanno trionfato nove stagioni fa e dal contesto della recente storia tumultuosa del club dopo l'acquisizione da parte di Todd Boehly-Clearlake Capital tre anni fa.
Un anno fa, di questi tempi, si trovava in una posizione simile: più o meno in questo periodo era balzato al secondo posto dietro al Liverpool, poi vincitore del campionato, prima di rallentare miseramente quando si è trovato ad affrontare il fitto calendario festivo.
Questa volta, però, le cose sembrano leggermente diverse, visto che la squadra di Maresca sta mostrando il tipo di grinta e l'attitudine a far bene nelle partite partite importanti che suggeriscono che potrebbe avere la forza di resistere per tutta la stagione. La visita della corazzata Arsenal sarà il banco di prova definitivo.