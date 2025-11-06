Il Benfica di Mourinho è a zero punti in Champions League: a un passo dall'eliminazione, sfideranno Napoli e Juventus

Se il Qarabag è la sorpresa in positivo di questa Champions League, almeno fino ad ora, la delusione è senza dubbio il Benfica. La squadra portoghese avrebbe potuto svoltare nell'ultima giornata quando ha affrontato in casa il Bayer Leverkusen.

Invece è arrivata un'altra sconfitta che rischia di "condannare" il Benfica ad essere eliminata già nella prima fase. José Mourinho è subentrato a fine settembre ma in Europa non è riuscito a dare la scossa alla squadra, anzi.

A rendere la rimonta più complicata è anche il calendario dei portoghesi, che dovranno giocare contro Napoli, Juventus e Real Madrid. Mourinho è vicinissimo ad essere eliminato due volte nella stessa stagione in Champions League.