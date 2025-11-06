Pubblicità
Jose Mourinho Benfica 2025Getty Images
Andrea Ajello

Il Benfica di Mourinho è a zero punti in Champions League: a un passo dall'eliminazione, sfideranno Napoli e Juventus

Il Benfica ha perso anche contro il Bayer Leverkusen rimanendo a quota zero punti dopo quattro partite di Champions League: serve un miracolo a Mourinho per evitare la seconda eliminazione in pochi mesi dall'Europa.

Se il Qarabag è la sorpresa in positivo di questa Champions League, almeno fino ad ora, la delusione è senza dubbio il Benfica. La squadra portoghese avrebbe potuto svoltare nell'ultima giornata quando ha affrontato in casa il Bayer Leverkusen.

Invece è arrivata un'altra sconfitta che rischia di "condannare" il Benfica ad essere eliminata già nella prima fase. José Mourinho è subentrato a fine settembre ma in Europa non è riuscito a dare la scossa alla squadra, anzi.

A rendere la rimonta più complicata è anche il calendario dei portoghesi, che dovranno giocare contro Napoli, Juventus e Real Madrid. Mourinho è vicinissimo ad essere eliminato due volte nella stessa stagione in Champions League. 

  • ZERO PUNTI, SOLO L'AJAX HA FATTO "PEGGIO"

    Il Benfica è una delle uniche due squadre ad essere ancora a zero punti in Champions dopo quattro partite giocate. L'altra è l'Ajax che ha fatto anche peggio visto che ha una differenza reti più negativa.

    Dopo la sconfitta all'esordio contro il Qarabag, quando ancora non c'era Mourinho in panchina, il Benfica ha poi perso contro Chelsea, Newcastle e Bayer Leverkusen. 

  • 0 GOAL IN CHAMPIONS CON MOURINHO

    Un altro dato negativo che spiega le difficoltà che sta avendo il Benfica in Champions è quello relativo ai goal segnati; da quando c'è Mourinho in panchina infatti la squadra portoghese non ha ancora fatto goal.

    Ne aveva realizzati due nella prima giornata, poi è rimasto a secco nelle tre gare successive. Anche in questo caso, solo l'Ajax ne ha segnati di meno (1). 

  • CALENDARIO DA BRIVIDI PER MOURINHO

    Proprio Benfica e Ajax si affronteranno nella prossima giornata di Champions e una delle due quindi proverà a rilanciarsi in Europa. Poi però, Mourinho avrà di fronte una montagna da superare.

    In ordine ci saranno Napoli, Juventus e Real Madrid (contro i bianconeri in trasferta). Impegni che rendono la rimonta del Benfica molto complicata. Per sperare di qualificarsi ai playoff (entrando tra le prime 24 classificate), la squadra di Mourinho dovrebbe fare almeno 10 punti nelle 4 gare rimanenti (un pareggio e tre vittorie). Non è però detto che possa bastare anche arriva a quella quota. 

  • MOURINHO DUE VOLTE ELIMINATO IN CHAMPIONS?

    Non è un bel momento per Mourinho soprattutto in ambito europeo considerando che presto potrebbe arrivare la seconda eliminazione del tecnico dalla Champions League in questa stagione.

    Mourinho infatti era uscito con il Fenerbache ad agosto, nell'ultimo turno dei playoff, uscendo proprio contro il Benfica. Poi l'addio al club turco per trasferirsi sulla panchina portoghese e adesso una nuova eliminazione che si avvicina sempre di più. 

