Ian Subiabre, l'ultimo gioiello del River Plate: lo vuole il Chelsea, lo manda Julian Alvarez

Il giovane attaccante argentino ha scatenato i principali club inglesi. Attualmente è nella rosa del River al Mondiale per Club.

Alla fine degli anni '90, il River Plate ricevette la visita di un giovane calciatore minuto che lasciò senza fiato l'allenatore delle giovanili segnando 12 goal in un allenamento. I dirigenti del club, tuttavia, non erano disposti a pagare l'alloggio al padre né a sostenere i costi del trattamento con ormoni della crescita del ragazzo. Inoltre, avevano già "molti giocatori con le stesse qualità". Il nome del calciatore che era venuto a trovarli? Lionel Messi.

Si potrebbe dire che da allora il River ha cercato di rimediare a quell'errore storico, diventando il principale esportatore di talenti argentini di alto livello. Sei membri della squadra vincitrice dei Mondiali del 2022 hanno iniziato la loro carriera nei Millionarios. Enzo Fernandez e Julian Alvarez hanno lasciato il club per andare al Manchester City e al Benfica, rispettivamente, pochi mesi prima di trionfare in Qatar. Tra tutti e sei hanno portato un totale di oltre 230 milioni di euro nelle casse del club.

Da allora la fucina di talenti del River, ambiti dai migliori club europei, ha accelerato il passo. Claudio Echeverri ha seguito le orme di Alvarez trasferendosi al City all'inizio di quest'anno, mentre il Real Madrid ha appena vinto la corsa per assicurarsi Franco Mastantuono.

Il prossimo giocatore che dovrebbe lasciare il Mas Monumental per approdare nelle luci della ribalta del calcio europeo è Ian Subiabre, rapido diciottenne che ha già fatto mettere in fila le principali squadre del continente per assicurarsi il suo ingaggio. Secondo alcune indiscrezioni, il Chelsea si sarebbe mosso per primo dopo aver incontrato il suo agente, Claudio Caniggia, ma anche Manchester United, Liverpool e Arsenal hanno manifestato un forte interesse per il giovane attaccante, che ha già illuminato i Mondiali Under 17 e il Campionato Sudamericano Under 20 di quest'anno con l'Argentina.

Ecco dunque tutte le informazioni sull'ultimo gioiello uscito dal vivaio del River e sulla sua possibile destinazione.