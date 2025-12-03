I giocatori del Nizza pubblicano un comunicato sull'aggressione degli ultras: "Tentativi di minimizzare e distorcere i fatti, conseguenze fisiche e psicologiche"

Non accennano a placarsi le polemiche per il vergognoso episodio accaduto qualche giorno fa a Nizza.
I giocatori della squadra francese sono rimasti vittime di un'aggressione da parte di un gruppo di ultras che li attendeva davanti al centro sportivo.
In seguito all'accaduto è stata presentata una denuncia alle autorità competenti e il Nizza si è prontamente schierato in difesa dei calciatori.
Che però hanno deciso di emettere un comunicato ufficiale per smentire alcune ricostruzioni circolate nelle ultime ore.