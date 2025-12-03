Pubblicità
Pubblicità
FBL-FRA-LIGUE1-NICE-AUXERREAFP
Lelio Donato

I giocatori del Nizza pubblicano un comunicato sull'aggressione degli ultras: "Tentativi di minimizzare e distorcere i fatti, conseguenze fisiche e psicologiche"

Nel comunicato, pubblicato sul sito ufficiale del Nizza, i giocatori condannano il tentativo di minimizzare l'aggressione subita: "Due di noi non possono riprendere serenamente le competizioni".

Pubblicità

Non accennano a placarsi le polemiche per il vergognoso episodio accaduto qualche giorno fa a Nizza.

I giocatori della squadra francese sono rimasti vittime di un'aggressione da parte di un gruppo di ultras che li attendeva davanti al centro sportivo.

In seguito all'accaduto è stata presentata una denuncia alle autorità competenti e il Nizza si è prontamente schierato in difesa dei calciatori.

Che però hanno deciso di emettere un comunicato ufficiale per smentire alcune ricostruzioni circolate nelle ultime ore.

  • CONSEGUENZE FISICHE E PSICOLOGICHE

    Nel comunicato, pubblicato mercoledì sera sul sito ufficiale del Nizza, si legge: "A seguito dei gravi incidenti accaduti al loro ritorno dalla partita contro il Lorient, i giocatori dell'OGC Nizza desiderano chiarire le cose edenunciare i tentativi di minimizzare o distorcere i fattida parte di alcuni individui e organizzazioni che non erano presenti e non dispongono di prove o immagini affidabili degli eventi. Contrariamente a quanto affermato,diversi dei nostri giocatori e del nostro staff sono stati direttamente sottoposti ad abusi fisici (sputi e percosse multiple) e verbali. Florian Maurice, Terem Moffi, Jeremie Boga e Jonathan Clauss, in particolare, sono stati presi di mira in condizioni inaccettabili.Due di loro soffrono ancora di conseguenze fisiche e psicologiche, che impediscono loro di riprendere serenamente le competizioni."

    • Pubblicità

  • POCA SICUREZZA

    I calciatori denunciano anche le scarse misure di sicurezza adottate per evitare quanto successo: "I giocatori dell'OGC Nizza deplorano fermamente le carenze riscontrate nell'organizzazione e nella gestione delle misure di sicurezza. Dato il contesto, il numero di tifosi presenti e la loro evidente aggressività, le misure adottate sono state del tutto inadeguate a garantire la sicurezza dei giocatori, dello staff e di tutti coloro che hanno preso parte alla partita".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA È SUCCESSO A NIZZA

    Dopo la sconfitta contro il Lorient, la quarta consecutiva in Ligue 1 per il Nizza, un gruppo di ultras ha atteso il rientro del pullman con i giocatori davanti al centro sportivo del club.

    Quindi, una volta scesi, alcuni calciatori sono stati fisicamente aggrediti con calci, schiaffi e sputi da parte degli ultras.

    Tra i giocatori colpiti ci sono Moffi e Boga. I due sono stati accerchiati e solo l'intervento dello staff del Nizza ha evitato che la situazione degenerasse.

  • LA CRISI DEL NIZZA

    Il Nizza sta vivendo un momento decisamente delicato.

    La squadra francese è reduce da quattro sconfitte consecutive in Ligue 1 dove occupa il decimo posto con soli 17 punti.

    Peggio ha fatto il Nizza in Europa League, con cinque sconfitte su cinque che gli costano l'ultimissimo posto nella classifica della fase campionato.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Ligue 1
Nizza crest
Nizza
NCE
Angers crest
Angers
SCO