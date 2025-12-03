I giocatori del Nizza pubblicano un comunicato sull'aggressione degli ultras: "Tentativi di minimizzare e distorcere i fatti, conseguenze fisiche e psicologiche"

Nel comunicato, pubblicato mercoledì sera sul sito ufficiale del Nizza, si legge: "A seguito dei gravi incidenti accaduti al loro ritorno dalla partita contro il Lorient, i giocatori dell'OGC Nizza desiderano chiarire le cose edenunciare i tentativi di minimizzare o distorcere i fattida parte di alcuni individui e organizzazioni che non erano presenti e non dispongono di prove o immagini affidabili degli eventi. Contrariamente a quanto affermato,diversi dei nostri giocatori e del nostro staff sono stati direttamente sottoposti ad abusi fisici (sputi e percosse multiple) e verbali. Florian Maurice, Terem Moffi, Jeremie Boga e Jonathan Clauss, in particolare, sono stati presi di mira in condizioni inaccettabili.Due di loro soffrono ancora di conseguenze fisiche e psicologiche, che impediscono loro di riprendere serenamente le competizioni."