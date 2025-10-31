Hojlund recuperato, Neres è tornato a brillare: come cambia l'attacco del Napoli contro il Como

Dopo aver saltato Torino, PSV e Inter a causa del problema alla coscia riscontrato prima della gara coi granata, Hojlund è tornato in campo nella mezz'ora finale di Lecce. Non ha fatto moltissimo, a dire il vero. Ma il tempo per incidere era pochino e la pressione dei padroni di casa stava costringendo gli azzurri a uno sforzo difensivo, più che offensivo.

In ogni caso, l'ex centravanti del Manchester United si è dimostrato completamente recuperato. Quel "forza Rasmus eh, rientra in pista" urlatogli da Conte al termine di Napoli-Inter rappresentava già un chiaro segnale. Così come è nota e scontata la stima che l'ex allenatore di Juventus e Inter ripone nel danese, tanto da averlo schierato dall'inizio contro la Fiorentina pochissimi giorni dopo il suo arrivo in Italia.

Metteteci anche le difficoltà di Lucca, che pure a Lecce ha offerto una prova non sufficiente, e il quadro è completo: Hojlund, a meno di sorprese clamorose, contro il Como si riprenderà una maglia da titolare al centro del tridente. Sarà il terzo centravanti diverso in tre partite, dopo Neres contro l'Inter e, appunto, l'ex Udinese al Via del Mare.