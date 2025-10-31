Hojlund recuperato, Neres è tornato a brillare: come cambia l'attacco del Napoli contro il Como

Il Napoli è rinato. Due vittorie su due, la clamorosa batosta di Eindhoven alle spalle, l'Inter battuta nello scontro diretto, il Lecce superato seppur con fatica. E quel primo posto che ormai è quasi una costante, anche se in coabitazione con la Roma.
Antonio Conte, insomma, ha ricominciato a vedere il sereno dopo una settimana di buio tra Torino e l'Olanda. Ma non solo dal punto di vista dei risultati: anche della forma fisica di alcuni dei suoi calciatori di spicco, di nuovo a disposizione e di nuovo pronti a determinare. Anche se Romelu Lukaku ancora non c'è e Lorenzo Lucca non sta offrendo risposte convincenti.
Rasmus Hojlund e David Neres, in particolare, sono i due uomini copertina del reparto offensivo contiano in vista della potenzialmente complicatissima sfida contro il Como, in programma sabato alle 18. Con la loro gestione che va delineandosi sempre più col passare delle ore.