Stefano Silvestri

Hojlund recuperato, Neres è tornato a brillare: come cambia l'attacco del Napoli contro il Como

Conte è sempre senza Lukaku e non ha risposte da Lucca, ma ricomincia a vedere il sereno: sabato avrà diverse opzioni per disegnare il proprio tridente.

Il Napoli è rinato. Due vittorie su due, la clamorosa batosta di Eindhoven alle spalle, l'Inter battuta nello scontro diretto, il Lecce superato seppur con fatica. E quel primo posto che ormai è quasi una costante, anche se in coabitazione con la Roma.

Antonio Conte, insomma, ha ricominciato a vedere il sereno dopo una settimana di buio tra Torino e l'Olanda. Ma non solo dal punto di vista dei risultati: anche della forma fisica di alcuni dei suoi calciatori di spicco, di nuovo a disposizione e di nuovo pronti a determinare. Anche se Romelu Lukaku ancora non c'è e Lorenzo Lucca non sta offrendo risposte convincenti.

Rasmus Hojlund e David Neres, in particolare, sono i due uomini copertina del reparto offensivo contiano in vista della potenzialmente complicatissima sfida contro il Como, in programma sabato alle 18. Con la loro gestione che va delineandosi sempre più col passare delle ore.

  • HOJLUND RECUPERATO

    Dopo aver saltato Torino, PSV e Inter a causa del problema alla coscia riscontrato prima della gara coi granata, Hojlund è tornato in campo nella mezz'ora finale di Lecce. Non ha fatto moltissimo, a dire il vero. Ma il tempo per incidere era pochino e la pressione dei padroni di casa stava costringendo gli azzurri a uno sforzo difensivo, più che offensivo.

    In ogni caso, l'ex centravanti del Manchester United si è dimostrato completamente recuperato. Quel "forza Rasmus eh, rientra in pista" urlatogli da Conte al termine di Napoli-Inter rappresentava già un chiaro segnale. Così come è nota e scontata la stima che l'ex allenatore di Juventus e Inter ripone nel danese, tanto da averlo schierato dall'inizio contro la Fiorentina pochissimi giorni dopo il suo arrivo in Italia.

    Metteteci anche le difficoltà di Lucca, che pure a Lecce ha offerto una prova non sufficiente, e il quadro è completo: Hojlund, a meno di sorprese clamorose, contro il Como si riprenderà una maglia da titolare al centro del tridente. Sarà il terzo centravanti diverso in tre partite, dopo Neres contro l'Inter e, appunto, l'ex Udinese al Via del Mare.

  • L'IMPATTO DI NERES

    Chi stava vivendo un momento di difficoltà è David Neres. Protagonista nella cavalcata verso lo Scudetto, pur tra un infortunio e l'altro, l'ex esterno di Ajax, Shakhtar e Benfica è stato penalizzato quest'anno dall'arrivo di De Bruyne e dall'instaurazione del 4-1-4-1, scaldando spesso e volentieri la panchina.

    Ma Neres è tornato a incidere nel momento più importante. Prima da falso nove contro l'Inter, poi - dalla panchina - da esterno offensivo contro il Lecce. A spezzare la resistenza dei giallorossi è stato il colpo di testa vincente e decisivo di Anguissa, ma il cross mancino da calcio di punizione è partito proprio dal piede educato del brasiliano. Il quale, peraltro, ha fatto scintille sia a sinistra che a destra.

    Neres, peraltro, era a sua volta non al meglio dopo la partita contro l'Inter. Anche e soprattutto per questo è andato inizialmente in panchina a Lecce. Tanto che Conte gli ha chiesto la disponibilità ad entrare in campo prima di inserirlo nella ripresa: "Te la senti?".

    Sì, Neres se l'è sentita. E il suo contributo è stato all'altezza. Contro il Como potrebbe così tornare in campo dall'inizio, di nuovo largo a sinistra, a completare un tridente formato per il resto da Politano e Hojlund.

  • DAVID O... OLIVERA

    L'impiego o meno di Neres cambierà non solo il Napoli per un uomo su 11, ma direttamente il modo di approcciare la partita da parte di Conte.

    Se Neres giocherà, alle sue spalle avrà Leonardo Spinazzola nelle vesti di terzino. In caso contrario - ma il primo è favorito - sarà Mathias Olivera a completare il quartetto difensivo, con l'ex romanista schierato più alto nel tridente e l'uruguaiano in panchina.

  • IL PROBABILE NAPOLI CONTRO IL COMO

    Al netto di altri piccoli dubbi, come il possibile rientro di Rrahmani al posto di Juan Jesus, ecco dunque come dovrebbe schierarsi il Napoli contro il Como nella gara del Maradona:

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

