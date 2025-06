Hojlund all'Inter? L'attaccante sul suo futuro: "Ho un contratto col Manchester United, mi aspetto di giocare lì" Calciomercato Inter R. Hoejlund Manchester United

Rasmus Hojlund, nel mirino dell'Inter per ringiovanire l'attacco, sembra volersi riscattare ad Old Trafford: "Mi dedicherò al progetto in corso".