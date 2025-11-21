"Ho sempre tifato Napoli": Palladino debutta con l'Atalanta nel luogo del cuore

La carriera di allenatore di Raffaele Palladino, momentaneamente interrotta dall'addio alla Fiorentina al termine dello scorso campionato, riparte dal luogo del cuore. Ovvero Napoli e il Diego Armando Maradona, che una volta si chiamava San Paolo e per lui rappresenta parecchio.
Palladino è da qualche giorno il nuovo allenatore dell'Atalanta, che ha sfruttato il tempo concesso dalla sosta per le nazionali per cambiare in panchina: via Ivan Juric, dentro l'ex viola. La missione sarà particolarmente delicata: rialzare le sorti di una Dea che si è persa, che veleggia addirittura nella parte destra della classifica dopo anni trascorsi a sognare l'Europa e perfino lo Scudetto.
Una missione che inizia su un campo e in una città che, per Palladino, possono essere paragonate a poco altro. Perché Napoli, per lui, è legata a un sogno e al contempo un miraggio, qualcosa di mai toccato concretamente nonostante premesse, a volte, fossero apparentemente reali.