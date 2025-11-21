"Ho sempre tifato Napoli": Palladino debutta con l'Atalanta nel luogo del cuore

Palladino e il Napoli non si sono mai toccati quando Raffaele faceva il calciatore. Ma non è solo questo: stando alle sue parole, non si sono mai nemmeno sfiorati.

"Nel mio passato non ho mai avuto contatti con la società Napoli - ha rivelato nell'aprile del 2024, da allenatore del Monza, alla vigilia di una gara di campionato contro i partenopei - non ho mai avuto la possibilità di giocare nella squadra della mia città: sarebbe stato bello, ma non è accaduto".

Discorso simile dopo l'inizio della nuova vita in panchina: anche in questo caso Palladino e il Napoli sono sempre stati piuttosto distanti. Il nuovo tecnico dell'Atalanta ha iniziato ad allenare a livello di prima squadra solo nel 2022, l'anno dello Scudetto azzurro con Spalletti, ed è rimasto a Monza anche nella stagione successiva.

Quando ha lasciato la Brianza per essere scelto dalla Fiorentina, il Napoli ha puntato sull'esperienza di Antonio Conte. Una mossa che ha dato ragione alla società partenopea, di nuovo trionfatrice in Italia.