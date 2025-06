Successo o fallimento: tutti i trasferimenti da oltre 100 milioni di euro nella storia del calcio, con l'arrivo al Liverpool di Florian Wirtz.

La storia ci insegna che qualsiasi club che decide di spendere molto nel mercato dei trasferimenti è ben lungi dall'essere certo di ottenere un ritorn

Florian Wirtz entrerà a far parte di un gruppo molto esclusivo quando completerà il suo trasferimento record in Gran Bretagna dal Bayer Leverkusen al Liverpool per 136 milioni di euro (116 milioni di sterline/156 milioni di dollari). Solo altri 17 giocatori sono stati venduti per 100 milioni di euro o più, e un investimento così ingente porterà inevitabilmente con sé grandi aspettative.

Anche il Bayern Monaco, il Real Madrid e il Manchester City erano interessati a Wirtz, ma Arne Slot ha convinto il calciatore della nazionale tedesca che Anfield è il posto migliore per continuare la sua crescita. Il 22enne sta dimostrando grande coraggio lasciando la sua terra natale per mettersi alla prova in Premier League, anche se secondo alcune indiscrezioni il Bayern gli avrebbe offerto un ingaggio più alto rispetto al Liverpool.

Ma non potrà nascondersi se non partirà con il piede giusto. Il prezzo a nove cifre di Wirtz gli peserà sulle spalle fin dall'inizio nel Merseyside, e il centrocampista avrà bisogno di una forza mentale pari alla sua abilità tecnica se vorrà prosperare sotto quella pressione extra.

Ciò solleva anche una domanda: la storia è dalla parte di Wirtz? Di seguito, GOAL dà uno sguardo al passato caotico dei trasferimenti da oltre 100 milioni di euro, valutando ogni giocatore che si è mai trasferito per una cifra simile come un successo, un fallimento o qualcosa a metà strada...