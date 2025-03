"Mi avevate detto che avrebbe piovuto poco...", Hamilton polemico nel team radio Ferrari? Cos'è successo al GP di Australia

Il sette volte campione del mondo si lascia andare a un messaggio che ha fatto discutere sulla strategia Ferrari a Malbourne.

Pronti, via e la Ferrari dopo il primo GP della stagione fa già discutere in termini di competitività della vettura e di strategie del muretto: insomma, non è stato un gran weekend quello trascorso in Australia.

Il GP di Melbourne ha deluso le aspettative di tutti gli appassionati del Cavallino che, in Italia e non, hanno seguito la gara inaugurale del campionato mondiale di F1.

E Lewis Hamilton, come del resto Charles Leclerc, non sembra essere molto soddisfatto della prestazione generale della Ferrari, come dimostrano le comunicazioni con i box.