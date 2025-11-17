Haaland rivela: “Sull’1-1 Mancini mi toccava il sedere, l'ho ringraziato per la motivazione”

Proprio dal duello con Mancini, Haaland ha trovato delle motivazioni particolari. Ad ammetterlo ai microfoni di ‘TV 2’ è stato lo stesso attaccante norvegese al termine della gara.

“Mancini ha iniziato a toccarmi il sedere quando il punteggio era sull’1-1. Ho pensato: ‘Cosa sta facendo?'. Poi mi sono caricato e gli ho detto: ‘Grazie per la motivazione, andiamo'. Ho segnato due goal e abbiamo vinto la partita 4-1. Quindi lo ringrazio".