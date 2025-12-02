Haaland fa la storia della Premier League, è il più veloce di sempre a segnare 100 goal: l'attaccante del Manchester City batte Shearer, Lineker, Henry e Aguero

Erling Haaland ha infranto un altro limite entrando nel prestigioso “club dei 100” della Premier League.
Con il goal segnato al 17’ del match tra il Fulham e il Manchester City, il norvegese è diventato il più veloce di sempre a raggiungere questo traguardo con sole 111 presenze, più veloce di Alan Shearer che ne aveva impiegate 124.
La serata di Craven Cottage, apertura esplosiva della quattordicesima giornata, ha visto il Manchester City passare dal dominio totale sul 5-1 al rischio concreto di una rimonta storica, respinta soltanto dal salvataggio di Gvardiol al 98’, chiudendo sul 5-4 e restando a due punti dall’Arsenal.
Oltre al goal del record, Haaland è stato protagonista di una prestazione superlativa con due pali e un assist, mentre Phil Foden ha guidato la squadra con una doppietta, in una partita che ha messo in luce da una parte la potenza offensiva dei Citizens e dall’altra una fragilità difensiva già emersa nelle ultime uscite.