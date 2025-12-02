Haaland fa la storia della Premier League, è il più veloce di sempre a segnare 100 goal: l'attaccante del Manchester City batte Shearer, Lineker, Henry e Aguero

La sfida contro il Fulham è stata una sequenza imprevedibile di momenti opposti.

Il City è partito con forza, segnando con Haaland, Reijnders e Foden, prima del 3-1 firmato da Smith Rowe allo scadere del primo tempo. L’inizio della ripresa ha ampliato il vantaggio: ancora Foden e l’autogol di Berge hanno fissato il 5-1 al 54’, margine che sembrava aver chiuso la partita.

Ma il Fulham, come riportato, ha riaperto tutto grazie al gol di Iwobi e soprattutto alla doppietta di Chukwueze tra il 72’ e il 78’, prima di sfiorare il pareggio nei minuti finali con un’azione respinta sulla linea da Gvardiol al 98’.

La vittoria ha permesso al City di portarsi momentaneamente a -2 dall’Arsenal in una serata che ha visto anche altre due partite di Premier League disputarsi, ovvero Newcastle-Tottenham 2-2 e Bournemouth-Everton 0-1.