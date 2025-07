Gyokeres non è una "versione migliore di Haaland". Ma può riportare l'Arsenal alla vittoria della Premier

Mikel Arteta ha finalmente ascoltato le richieste dei tifosi dei Gunners e ha deciso di puntare sul prolifico calciatore della nazionale svedese.

"Quando guardi gli infortuni e guardi i giocatori che sono arrivati... Ha portato Sterling quando tutti volevano un nove" ha detto Thierry Henry nel podcast The Stick to Football, offerto da Sky Bet, valutando le scelte di Mikel Arteta sul mercato dopo aver visto l'Arsenal finire secondo in Premier League per il terzo anno consecutivo. "Aveva tempo per prendere un nove, aveva tempo. Non sono l'allenatore, non so come siano andate le discussioni. Tutti chiedevano a gran voce un nove".

I tifosi dell'Arsenal avevano infatti "chiesto a gran voce" un nuovo attaccante durante tutta la finestra di mercato estiva del 2024, ma il difensore del Bologna Riccardo Calafiori e il centrocampista della Real Sociedad Mikel Merino sono stati gli unici due acquisti importanti che l'Arsenal ha concluso, mentre Sterling è arrivato dal Chelsea in prestito.

Arteta ha inspiegabilmente deciso di continuare a credere in Kai Havertz e Gabriel Jesus, tormentato dagli infortuni, l'unico vero numero 9 ingaggiato dallo spagnolo in tutta la sua carriera fino ad oggi, per portare finalmente i Gunners al titolo, e, come prevedibile, la mossa si è rivelata controproducente.

Il Liverpool ha vinto il titolo della Premier League 2024-25 con quattro giornate di anticipo, mentre l'Arsenal ha faticato a mantenere la continuità delle stagioni precedenti a causa di una crisi di infortuni che ha colpito giocatori del calibro di Havertz, Jesus, Bukayo Saka, Gabriel Magalhaes, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli e Calafiori.

La squadra di Arteta ha comunque raggiunto le semifinali di Champions League, ma è stata infine superata dal Paris Saint-Germain, prolungando a cinque anni la sua astinenza dai trofei.

La sfortuna ha sicuramente giocato un ruolo importante, ma la scarsa pianificazione di Arteta sul mercato è stata la causa principale del fallimento dell'Arsenal, e il 43enne allenatore non potrà nascondersi se la stessa cosa dovesse ripetersi nella prossima stagione.

L'Arsenal non sta più facendo progressi e un cambio in panchina sarà inevitabile se Arteta non imparerà dai propri errori.

I primi segnali di questa estate, però, suggeriscono che lo abbia fatto. Dopo aver concluso gli accordi per il fantasista della Real Sociedad Martin Zubimendi e il portiere di riserva Kepa Arrizabalaga, i Gunners sarebbero ora vicini a un trasferimento clamoroso per la sensazionale stella dello Sporting Viktor Gyokeres, che ha tutte le caratteristiche per essere l'acquisto rivoluzionario di cui Arteta ha disperatamente bisogno per portare un successo tangibile all'Emirates Stadium.