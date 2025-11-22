Guaita è un nuovo giocatore del Parma: il comunicato ufficiale del club emiliano

“In seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Parma-Milan, il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un’eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi”, è stato il comunicato del Parma.

Nei giorni seguenti il calciatore giapponese si è sottoposto ad un intervento chirurgico che lo costringerà ad almeno 3 mesi di stop.