vicente-guaita(C)Getty Images
Michael Di Chiaro

Guaita è un nuovo giocatore del Parma: il comunicato ufficiale del club emiliano

Innesto a parametro zero dei ducali: sostituirà l'infortunato Suzuki.

Vicente Guaita è il nuovo portiere del Parma.

I ducali sono corsi immediatamente ai ripari dopo l'infortunio che costringerà Zion Suzuki ad un lungo stop: il club emiliano ha infatti pescato dai parametri zero, strappando l'accordo con l'estremo difensore spagnolo, reduce dal biennio con la maglia del Celta Vigo.

Di seguito il comunicato ufficiale del Parma.

  • IL COMUNICATO

    "Parma Calcio annuncia che Vicente Guaita Panadero, svincolato dal 1° luglio del 2025, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Il numero di maglia scelto è il 13.

    Nato nel 1987 a Torrent, comune della provincia di Valencia, cresce nelle giovanili del Valencia, con cui debutta il 2 ottobre del 2008 in Coppa UEFA. Nel club di Liga resta fino al 2014 prima di passare al Getafe (2014-2018)."

  • GUAITA TITOLARE NEL PARMA?

    Contro il Verona, tra i pali ci sarà Corvi, visto che Guaita ha raggiunto Parma soltanto nelle ultime ore. A partire dal prossimo turno di campionato, però, dovrebbe toccare proprio al portiere spagnolo difendere la porta ducale in attesa del rientro di Suzuki, fissato attorno all'inizio del mese di febbraio.

  • LA CARRIERA DI GUAITA

    Vicente Guaita è un portiere spagnolo di 38 anni (classe 1987) cresciuto nel settore giovanile del Valencia, nonché il club con il quale ha debuttato tra i professionisti, esordendo in Coppa UEFA contro il Maritimo il 2 ottobre 2008.

    La stagione seguente, la 2009/10, passa in prestito al Recreativo Huelva, in Segunda Division, ma tra novembre e dicembre del 2010 torna al Valencia - dove rimarrà fino all'estate del 2014 - per ovviare all'emergenza infortuni che aveva messo ko sia Cesar che Moya.

    La successiva tappa lo vede impegnato ancora in Liga ma con la maglia del Getafe, club con il quale retrocede e torna immediatamente in massima serie tra il 2016 e il 2018. Guaita saluta poi la Spagna per provare la sua prima avventura all'estero, per la precisione in Inghilterra dove diventa il portiere del Crystal Palace giocando cinque stagioni consecutive in Premier League.

    L'estate del 2023, invece, è quella del ritorno in patria: gioca le ultime due stagioni con il Celta Vigo, prima di lasciare il club in seguito alla scadenza del suo contratto lo scorso 30 giugno: ad attenderlo ora c'è il Parma.

  • L'INFORTUNIO DI SUZUKI

    “In seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Parma-Milan, il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un’eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi”, è stato il comunicato del Parma.

    Nei giorni seguenti il calciatore giapponese si è sottoposto ad un intervento chirurgico che lo costringerà ad almeno 3 mesi di stop.


