Goal all'esordio, poi zero, come sta andando Nico Gonzalez all'Atletico Madrid: si avvicina il riscatto dalla Juventus

L'inizio di Nico Gonzalez in Spagna con la maglia dell'Atletico Madrid era stato il migliore possibile e subito si è pensato che fosse bastato cambiare aria all'ex Fiorentina per ritrovarsi.

In estate la Juventus lo ha ceduto all'Atletico, dopo una stagione fatta di grandi difficoltà e in cui Nico ha faticato molto ad incidere, diventando una delle delusioni bianconere.

Teoricamente l'argentino potrebbe ancora tornare alla Juventus visto che il trasferimento è stato in prestito con obbligo di riscatto solo a determinate condizioni.

Ma come sta andando Nico Gonzalez in Spagna e quante partite mancano prima che la Juventus lo cedi definitivamente?