Pubblicità
Pubblicità
Nico Gonzalez Atletico MadridGetty Images
Andrea Ajello

Goal all'esordio, poi zero, come sta andando Nico Gonzalez all'Atletico Madrid: si avvicina il riscatto dalla Juventus

Prosegue il digiuno di Nico Gonzalez: l'argentino è fermo al goal nella gara d'esordio ma l'Atletico Madrid presto potrebbe doverlo riscattare obbligatoriamente.

Pubblicità

L'inizio di Nico Gonzalez in Spagna con la maglia dell'Atletico Madrid era stato il migliore possibile e subito si è pensato che fosse bastato cambiare aria all'ex Fiorentina per ritrovarsi. 

In estate la Juventus lo ha ceduto all'Atletico, dopo una stagione fatta di grandi difficoltà e in cui Nico ha faticato molto ad incidere, diventando una delle delusioni bianconere. 

Teoricamente l'argentino potrebbe ancora tornare alla Juventus visto che il trasferimento è stato in prestito con obbligo di riscatto solo a determinate condizioni. 

Ma come sta andando Nico Gonzalez in Spagna e quante partite mancano prima che la Juventus lo cedi definitivamente?

  • NICO GONZALEZ NON SEGNA DA SETTEMBRE

    Prima partita con l'Atletico e subito goal, all'esordio, contro il Villarreal nella vittoria per 2-0 della squadra di Simeone. Una partenza che aveva scatenato l'entusiasmo dei tifosi per l'acquisto dell'argentino, approdato alla fine del mercato.

    Quella però rimane l'unica gioia personale di Nico Gonzalez che non ha più segnato né fatto assist. Sono passati quasi tre mesi da quella sera e in mezzo Nico è sceso in campo altre 15 volte, spesso da titolare. 

    • Pubblicità

  • SOSTITUITO ALL'INTERVALLO

    Non ha interrotto questa striscia neanche nell'ultima gara giocata contro il Barcellona, anzi. Nico Gonzalez, schierato titolare, è stato sostituito all'intervallo. Una bocciatura del tecnico, almeno per quanto riguarda il big match giocato e perso con i blaugrana, che hanno avuto la meglio per 3-1 allungando in classifica anche sull'Atletico Madrid. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANTE PARTITE MANCANO PER IL RISCATTO

    Ad osservare da vicino la stagione di Nico Gonzalez è la Juventus visto che al momento l'argentino resta un giocatore di proprietà bianconera. Potrebbe non esserlo più però tra un po' di tempo.

    Se infatti l'esterno giocherà 21 partite in campionato da almeno 45 minuti con l'Atletico Madrid, scatterà l'obbligo di riscatto. Nico per ora ha disputato nove gare da almeno quel minutaggio. Ne mancano 12 e l'argentino avrà a disposizione altre 23 partite per raggiungere questa soglia. Obiettivo quindi non scontato ma assolutamente plausibile se continuerà con questa media. 

  • QUANDO GUADAGNEREBBE LA JUVENTUS

    Ci spera la Juventus perché questo vorrebbe dire per il club bianconero incassare una cifra importante per un giocatore che dopo solo una stagione era già considerato ai margini della rosa. 

    Il riscatto dell'Atletico Madrid infatti è fissato a 32 milioni di euro, a cui si aggiungono quelli per il prestito per una somma totale intorno ai 33-34 milioni. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Juventus crest
Juventus
JUV