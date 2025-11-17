Gli azzurri dell'Inter verso il derby: Dimarco dai due volti, Bastoni travolto, Frattesi e Barella insufficienti, Pio Esposito brilla

Per larghi tratti del match, Federico Dimarco è stato il migliore degli Azzurri: corsa e qualità sulla fascia sinistra, va vicino al goal due volte (una volta per tempo) e fornisce l’assist per la rete di Pio Esposito. Poi, come il resto dei compagni, crolla nella ripresa e si perde Haaland in occasione del 2-1.