Gli azzurri dell'Inter verso il derby: Dimarco dai due volti, Bastoni travolto, Frattesi e Barella insufficienti, Pio Esposito brilla

Una notte da dimenticare per il popolo azzurro, l’ennesima dell’ultimo periodo. L’Italia del CT Rino Gattuso crolla rovinosamente 4-1 contro la Norvegia e dice addio anche aritmeticamente (di fatto era già certa prima del match) alla possibilità di agguantare il primo posto nel proprio raggruppamento.
Per partecipare al Mondiale che si disputerà la prossima estate in Usa, Canada e Messico, la Nazionale azzurra dovrà passare dai playoff a marzo.
La sfida di San Siro ha fatto emergere delle lacune importanti anche a livelli di singoli: alcuni di loro scenderanno presto nuovamente in campo sul terreno di gioco milanese. Domenica sera c’è infatti il derby di campionato tra Inter e Milan: ma come hanno giocati i calciatori nerazzurri contro la Norvegia?