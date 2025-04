Givairo Read: perché Slot vuole il 'nuovo Dumfries' per sostituire il partente Alexander-Arnold

Il Liverpool vede nel 'nuovo Dumfries' un potenziale erede a lungo termine di Alexander-Arnold, destinato al Real Madrid.

È stata una stagione amaramente frustrante per il Feyenoord. La squadra olandese ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League, battendo club del calibro di Bayern Monaco e Milan, ma ora rischia davvero di non riuscire a ottenere la qualificazione per la prossima edizione, dato il solo punto di vantaggio sul quarto posto dell'Utrecht in Eredivisie.

Tuttavia, la squadra di Rotterdam ha iniziato a trovare una certa quadra sotto la guida del nuovo allenatore Robin van Persie, che ha sostituito il tecnico ad interim Pascal Bosschaart il 24 febbraio, due settimane dopo il licenziamento del successore di Arne Slot, Brian Priske, e grazie un terzino destro di 18 anni ha svolto un ruolo importante nel processo di ripresa dei biancorossi.

Stiamo parlando di Givairo Read, forse la nota più lieta della stagione 2024/25 del Feyenoord. L'unico problema è rappresentato dall'aver attirato molto interesse attorno a sé negli ultimi mesi, in particolare in Premier League.