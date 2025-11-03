Dal Bayern Monaco a Arsenal e Manchester City, chi è Givairo Read: il talento del Feyenoord cercato dalle big d'Europa

Read, che ha compiuto 19 anni solo a giugno, ha vissuto un'ascesa fulminea da quando è entrato a far parte dell'accademia del Feyenoord proveniente dal Volendam nel 2023. È stato promosso dalla formazione Under 18 alla prima squadra alla fine del 2023 e si è affermato come titolare durante la stagione 2024-25.

In quella stagione ha dimostrato notevoli capacità offensive dalla difesa, contribuendo con due gol e sette assist nell'Eredivisie. Ha continuato a mantenere questa forma impressionante anche nell'attuale stagione 2025-26, registrando tre assist in dieci presenze in campionato e segnando un goal in Europa League contro il Panathinaikos. In totale, ha collezionato 47 presenze in prima squadra, segnando quattro goal e fornendo 11 assist.

Descritto da Sky Sport come un "eccellente portatore di palla" e un "passatore", lo stile dinamico di Read si adatta perfettamente al modello del terzino moderno e offensivo ricercato dai migliori allenatori.