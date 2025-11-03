Pubblicità
Givairo Read Feyenoord 2025Getty Images

Dal Bayern Monaco a Arsenal e Manchester City, chi è Givairo Read: il talento del Feyenoord cercato dalle big d'Europa

Secondo alcune indiscrezioni, sia l'Arsenal che il Manchester City avrebbero inviato dei talent scout per osservare Givairo Read, il terzino destro diciannovenne del Feyenoord.

Givairo Read è finito nel mirino di alcuni dei migliori club al mondo dopo gli ultimi mesi in cui si è messo in grande mostra con la maglia del Feyenoord. Read, terzino classe, 2006, ha suscitato il forte interesse di Arsenal, Manchester City e Bayern Monaco.

Tuttavia, le squadre dovranno affrontare una battaglia "molto complicata" per assicurarsi il giocatore, data la folta concorrenza. E tra i vari club che si stanno muovendo per il giocatore, il Bayern avrebbe già avviato le trattative per il promettente talento olandese in vista della finestra di mercato di gennaio.

  • TUTTI STUDIANO READ

    Secondo quanto riportato dal quotidiano De Telegraaf, Arsenal e City stanno seguendo attivamente Read, con i dirigenti di entrambe le squadre che si sono recati sul posto per osservare il giocatore.

    Le due grandi squadre della Premier League non sono però le uniche a interessarsi al giocatore: secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, anche il Bayern Monaco è entrato in lizza e ha avviato le prime trattative, preparando il terreno per un'importante battaglia di mercato per uno dei giovani difensori più ambiti d'Europa.

    L'interesse delle élite inglesi si sta intensificando, con Arsenal e City che avrebbero inviato osservatori per seguire da vicino il giocatore della Nazionale Under 21 olandese. I club stanno valutando il giovane come un obiettivo ad alto potenziale in vista della finestra di mercato di gennaio.

    Il rapido sviluppo di Read lo ha portato saldamente nel mirino dei migliori club europei. Nonostante la natura di alto profilo dei suoi corteggiatori, il rapporto di De Telegraaf sottolinea che Read probabilmente non sarebbe un titolare immediato in nessuna delle due destinazioni della Premier League, suggerendo che qualsiasi mossa per Read sarebbe un investimento strategico per il futuro.

  • Givairo Read Feyenoord 2025Getty Images

    CHI È READ, IL TALENTO DEL FEYENOORD

    Read, che ha compiuto 19 anni solo a giugno, ha vissuto un'ascesa fulminea da quando è entrato a far parte dell'accademia del Feyenoord proveniente dal Volendam nel 2023. È stato promosso dalla formazione Under 18 alla prima squadra alla fine del 2023 e si è affermato come titolare durante la stagione 2024-25.

    In quella stagione ha dimostrato notevoli capacità offensive dalla difesa, contribuendo con due gol e sette assist nell'Eredivisie. Ha continuato a mantenere questa forma impressionante anche nell'attuale stagione 2025-26, registrando tre assist in dieci presenze in campionato e segnando un goal in Europa League contro il Panathinaikos. In totale, ha collezionato 47 presenze in prima squadra, segnando quattro goal e fornendo 11 assist.

    Descritto da Sky Sport come un "eccellente portatore di palla" e un "passatore", lo stile dinamico di Read si adatta perfettamente al modello del terzino moderno e offensivo ricercato dai migliori allenatori.

  • IL BAYERN MONACO IN PRESSING

    La concorrenza dalla Germania è concreta. Sky Sport riferisce che i vertici sportivi del Bayern Monaco, il direttore sportivo Max Eberl e il direttore sportivo Christoph Freund, stanno entrambi "lavorando personalmente su questa questione". Read è considerato "uno dei candidati preferiti" per rafforzare la posizione di terzino destro nella squadra di Vincent Kompany.

    Secondo quanto riferito, i primi colloqui tra il gigante bavarese e i rappresentanti del giocatore avrebbero già avuto luogo. L'interesse sarebbe "lusinghiero per il giocatore", che è a conoscenza del contatto.

    Il Bayern continua a perseguire l'obiettivo nonostante l'ottima forma di Konrad Laimer, che ha eccelso nel nuovo ruolo di terzino sotto Kompany, fornendo recentemente una tripletta di assist in Champions League. Con Sacha Boey che sta acquisendo fiducia e Josip Stanisic che sta tornando dall'infortunio, la mossa del Bayern per Read segnala una chiara strategia a lungo termine volta ad assicurarsi uno specialista ad alto potenziale per quel ruolo.

  • IL FEYENOORD IN POSIZIONE DI FORZA

    Qualsiasi club che desideri ingaggiare Read dovrà negoziare da una posizione di debolezza. Il prodigio olandese ha appena firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Feyenoord nell'aprile 2025, legando il suo futuro al club di Rotterdam fino al 30 giugno 2029.

    Questo lungo accordo fornisce al Feyenoord un notevole vantaggio. Con diverse potenze finanziarie come Arsenal, Man City e Bayern Monaco tutte interessate, la squadra dell'Eredivisie si trova in una posizione privilegiata per richiedere una cifra ben superiore alla sua valutazione e potrebbe scatenare una guerra di offerte per il suo prezioso giocatore. Sky Sport osserva che assicurarsi l'accordo sarà un'impresa molto complicata per qualsiasi club interessato.

    Nonostante le voci e le battute che circolano nello spogliatoio del Feyenoord sui suoi legami di alto profilo, Read rimane composto. Il giocatore ha insistito sul fatto che la sua attenzione rimane interamente concentrata sul suo sviluppo al De Kuip.

    "Ma questo non mi distrae, sapete. Mi trovo bene al Feyenoord e l'unica cosa che mi interessa è la mia crescita qui", ha dichiarato Read, come riportato da De Telegraaf.

    Ha anche commentato le reazioni scherzose dei suoi compagni di squadra riguardo all'interesse del Bayern Monaco. "Sì, sì, si fanno battute. All'improvviso inizieranno a parlarmi in tedesco e cose del genere. Ma è bello da vedere", ha spiegato Read.

  • Givairo ReadIMAGO

    CESSIONE A GENNAIO?

    Con l'avvicinarsi della finestra di mercato di gennaio, tutte e tre le squadre stanno consolidando il loro interesse. Anche se il nuovo contratto di Read rende difficile un trasferimento a metà stagione, il coinvolgimento personale dei dirigenti del Bayern e l'attivo lavoro di scouting da parte di Arsenal e Man City suggeriscono che un trasferimento è in fase di seria valutazione.

    Il Feyenoord, consapevole della natura "molto complicata" dell'accordo, ha tutte le carte in mano. Non ha alcuna pressione per vendere il suo difensore di punta, che sta anche acquisendo una preziosa esperienza europea, avendo giocato nei play-off di Champions League e in Europa League.

    La situazione lascia ai pretendenti di Read una scelta chiara: soddisfare le richieste sostanziali del Feyenoord a gennaio per battere sul tempo i rivali o prepararsi a una battaglia ancora più intensa e costosa la prossima estate, quando il valore del diciannovenne potrebbe essere aumentato ancora di più.