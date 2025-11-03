Dal Bayern Monaco a Arsenal e Manchester City, chi è Givairo Read: il talento del Feyenoord cercato dalle big d'Europa

Qualsiasi club che desideri ingaggiare Read dovrà negoziare da una posizione di debolezza. Il prodigio olandese ha appena firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Feyenoord nell'aprile 2025, legando il suo futuro al club di Rotterdam fino al 30 giugno 2029.
Questo lungo accordo fornisce al Feyenoord un notevole vantaggio. Con diverse potenze finanziarie come Arsenal, Man City e Bayern Monaco tutte interessate, la squadra dell'Eredivisie si trova in una posizione privilegiata per richiedere una cifra ben superiore alla sua valutazione e potrebbe scatenare una guerra di offerte per il suo prezioso giocatore. Sky Sport osserva che assicurarsi l'accordo sarà un'impresa molto complicata per qualsiasi club interessato.
Nonostante le voci e le battute che circolano nello spogliatoio del Feyenoord sui suoi legami di alto profilo, Read rimane composto. Il giocatore ha insistito sul fatto che la sua attenzione rimane interamente concentrata sul suo sviluppo al De Kuip.
"Ma questo non mi distrae, sapete. Mi trovo bene al Feyenoord e l'unica cosa che mi interessa è la mia crescita qui", ha dichiarato Read, come riportato da De Telegraaf.
Ha anche commentato le reazioni scherzose dei suoi compagni di squadra riguardo all'interesse del Bayern Monaco. "Sì, sì, si fanno battute. All'improvviso inizieranno a parlarmi in tedesco e cose del genere. Ma è bello da vedere", ha spiegato Read.