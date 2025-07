"Seguo il mio cuore, non il mio portafoglio". Giuseppe Rossi parla del rifiuto alla nazionale USA e spiega il perché del ritorno nel panorama calcistico del New Jersey nella USL

GOAL ha incontrato l'ex stella dell'Italia per discutere del suo nuovo percorso, del perché sia così importante per lui e di come le sue esperienze passate lo abbiano portato fin qui.

La storia di Giuseppe Rossi, in apparenza, riguarda il calcio. Ma più che altro, è una storia che parla di casa.

La casa è una cosa complicata. A volte è il luogo in cui sei nato. A volte è qualcosa che trovi. A volte è qualcosa che ti guadagni. E a volte è più di un luogo che ti attira contemporaneamente. Tutti sono importanti. Alcuni lo sono di più in determinati momenti della vita, e quei momenti cambiano. Ma la casa è la casa, e questo non cambia.

Per anni, la fedeltà calcistica di Rossi ha incarnato questo tira e molla. Nato nel New Jersey, ha scelto di rappresentare a livello internazionale l'Italia, la patria della sua famiglia. Col tempo, anche l'Italia è diventata la sua patria. I momenti di cui va più fiero li ha vissuti con la maglia azzurra, che, ammette, gli pesa ancora più di quanto riesca a spiegare.

L'Italia era la patria che aveva scelto o, come dice lui, quella in cui era nato. In realtà, non ha mai sentito che fosse una scelta. Il suo attaccamento all'Italia affondava le radici nelle serate a base di pasta, nei weekend di Serie A e nelle favole infantili su Roberto Baggio. Quei ricordi lo hanno plasmato e continuano a farlo. È il figlio di immigrati italiani nato negli Stati Uniti che, come tanti, ha vissuto il conflitto tra due identità e l'orgoglio per entrambe.

"Per me, casa è la famiglia", ha detto Rossi a GOAL. "Ho avuto la fortuna di viaggiare per il mondo e vivere in posti bellissimi in Spagna e in Italia. Essendo italiano, trasferirmi in Italia a 12 anni mi ha permesso di conoscere meglio la cultura quando ero bambino. Capisco anche che la mia infanzia è stata particolare, essendo cresciuto con il modo in cui siamo stati educati in America, con quelle tradizioni italiane che erano proprio come tornare in Italia. Per me, però, casa è dove c'è la mia famiglia, ed è qui che abbiamo messo radici".

Martedì, il North Jersey Pro Soccer - che inizierà a giocare nella USL League One nel 2026 - ha annunciato che Rossi - il calciatore italiano con 30 presenze in Nazionale che ha militato nel Manchester United, nel Villarreal e nella Fiorentina - è entrato a far parte del club come vicepresidente e responsabile del settore calcio. Non è solo un investitore, ma anche un architetto pratico. A 25 anni dalla partenza dal North Jersey per inseguire il sogno europeo, Rossi è tornato a casa con un obiettivo preciso.

Con la carriera calcistica alle spalle, il suo prossimo capitolo è ancora una volta definito da una delle forze più potenti della vita: l'amore per le proprie origini.

"Non sono obbligato a farlo. Sono abbastanza fortunato da poter mangiare pasta tutti i giorni da qualche parte. Ho scelto questo perché mi sta a cuore", ha detto Rossi. "Voglio vedere il gioco crescere nel modo giusto. Voglio far crescere il gioco nel mio piccolo giardino, la mia casa, che è in questa zona del North Jersey. Alla fine, se il tuo cuore è nel posto giusto, il resto verrà da sé, giusto?"

Nel profondo, Rossi ha sempre seguito il suo cuore. Questo lo ha portato in tutta Europa, ai massimi livelli di questo sport. Lo ha aiutato a superare momenti bui, di quelli che avrebbero fatto dubitare di tutto molti altri. Ma non Rossi. Il suo percorso non è mai stato in discussione. E nemmeno il suo futuro.

Dopo tutti questi anni, è tornato nel North Jersey. E ora, con la prospettiva e l'esperienza, ha una visione di ciò che dovrebbe succedere, sia per sé stesso che per il gioco nella sua comunità.

In un'intervista esclusiva con GOAL, Rossi ha riflettuto sulla sua carriera, sui "se" e sulla sua decisione di tornare allo sport attraverso la USL e attraverso la sua casa.