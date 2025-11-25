Pubblicità
Pubblicità
25 novembreGetty Images
Francesco Schirru

Giornata contro la violenza sulle donne, le squadre di Serie A in prima fila: i post sui social, dall'Inter alla Juventus

La Serie A in campo per il 25 novembre: "Spogliamoci dell'indifferenza", "Le parole possono essere violenza", "Se vedi il segno di aiuto, non ignorarlo", "Spesso le donne restano in silenzio davanti alla violenza, temendo di non essere credute".

Pubblicità

Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Istituita nel 1999, ricorda le vite delle sorelle Mirabal (Patria, Minerva e Maria Teresa), attiviste contro la dittatura del generale Rafael Leónidas Trujillo nella Repubblica Dominicana durante gli anni ’40 e ’50 dello scorso secolo. Vennero uccise a causa della loro dissidenza: il 25 novembre 1960.

In occasione della Giornata contro violenza contro le donne, si è mosso anche il calcio, compreso quello di Serie A e delle serie inferiori italiane. Nell'ultimo turno, infatti, i giocatori hanno portato un segno rosso sul viso come accade ogni anno, iniziativa per la campagna #unrossoallaviolenza che richiama il cartellino rosso, mentre alcuni club hanno scelto di inserire il nome di una madre, figlia, sorella o parente dei giocatori al posto dei soliti cognomi sulle maglia.

Il 25 novembre, inoltre, le squadre di Serie A hanno ricordato l'importantissima data via social, con diversi post che hanno ricevuto il plauso dei tifosi nei commenti.

  • 25 NOVEMBRE, IL POST DELL'INTER

    "La violenza non nasce all’improvviso" scrive l'Inter sul proprio sito in occasione del 25 novembre. "Spesso comincia dalle parole. In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, FC Internazionale Milano presenta un contenuto, la cui line è "Stop Locker Room Talk", dedicato alla responsabilità del linguaggio e al suo ruolo nella costruzione - o nella normalizzazione - di comportamenti violenti".

    • Pubblicità

  • 25 NOVEMBRE, IL POST DELLA JUVE

    "Spesso le donne restano in silenzio davanti alla violenza, temendo di non essere credute" il post della Juventus sul 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. "Con Fondazione Libellula lavoriamo ogni giorno per creare ambienti giusti, sicuri e attenti ai segnali che possano aiutarle a farsi ascoltare e a ricevere supporto".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 25 NOVEMBRE, IL MESSAGGIO DEL MILAN

    Il Milan ha affidato il proprio post per il 25 novembre all'account Instagram della squadra femminile, ricordando il gesto universale per chiuedere aiuto in caso di violenza.

  • 25 NOVEMBRE, IL POST DEL CAGLIARI

    "In altre parole" è il video con cui il Cagliari Calcio si unisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. "Perché anche le parole possono essere violenza: usiamole con rispetto" scrive la società sarda su X.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 25 NOVEMBRE, IL MESSAGGIO DELLA ROMA

  • 25 NOVEMBRE, IL POST DEL COMO

    "Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Como 1907 è al fianco di Telefono Donna Como e della Polizia di Stato in questa lotta. La sensibilizzazione, l'educazione e l'azione comunitaria continueranno per tutta la stagione. Porre fine alla violenza è responsabilità di tutti".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 25 NOVEMBRE, IL MESSAGGIO DELL'ATALANTA

  • 25 NOVEMBRE, IL POST DEL BOLOGNA

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 25 NOVEMBRE, IL MESSAGGIO DEL GENOA

    "In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sui volti dei nostri giocatori e delle nostre giocatrici sono presenti i nomi delle vittime di femminicidio del 2025. Una parola e un gesto possono fare la differenza, in campo come nella vita"

  • 25 NOVEMBRE, IL POST DELL'UDINESE

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 25 NOVEMBRE, IL MESSAGGIO DEL VERONA