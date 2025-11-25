Giornata contro la violenza sulle donne, le squadre di Serie A in prima fila: i post sui social, dall'Inter alla Juventus

Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Istituita nel 1999, ricorda le vite delle sorelle Mirabal (Patria, Minerva e Maria Teresa), attiviste contro la dittatura del generale Rafael Leónidas Trujillo nella Repubblica Dominicana durante gli anni ’40 e ’50 dello scorso secolo. Vennero uccise a causa della loro dissidenza: il 25 novembre 1960.

In occasione della Giornata contro violenza contro le donne, si è mosso anche il calcio, compreso quello di Serie A e delle serie inferiori italiane. Nell'ultimo turno, infatti, i giocatori hanno portato un segno rosso sul viso come accade ogni anno, iniziativa per la campagna #unrossoallaviolenza che richiama il cartellino rosso, mentre alcuni club hanno scelto di inserire il nome di una madre, figlia, sorella o parente dei giocatori al posto dei soliti cognomi sulle maglia.

Il 25 novembre, inoltre, le squadre di Serie A hanno ricordato l'importantissima data via social, con diversi post che hanno ricevuto il plauso dei tifosi nei commenti.