Gioca bene ma non vince, cosa sta succedendo all'Inter e perché non è solo sfortuna: i motivi della frenata nerazzurra

"Magari in futuro avremo un po' di c**o" si è lasciato sfuggire a caldo Bisseck intervistato da 'Prime' dopo Atletico Madrid-Inter.
Uno sfogo comprensibile e probabilmente condiviso anche da molti tifosi nerazzurri, ma la seconda sconfitta consecutiva (la prima in questa edizione della Champions League) andrà analizzata andando oltre quel pizzico di evidente sfortuna.
La buona sorte, infatti, non fa vincere o perdere le partite da sola. E se l'Inter in questo inizio di stagione ha spesso raccolto meno di quanto avrebbe meritato sul campo qualche problema deve esserci.
Ma allora cosa non sta funzionando in casa nerazzurra? Proviamo ad analizzare insieme le difficoltà dell'Inter: dalla difesa all'attacco, fino alla panchina dove alcune scelte di Chivu non hanno convinto del tutto.