Gioca bene ma non vince, cosa sta succedendo all'Inter e perché non è solo sfortuna: i motivi della frenata nerazzurra

Sotto la lente di ingrandimento però, alla quinta sconfitta stagionale dell'Inter nelle prime diciassette partite, finiscono anche altre scelte di Chivu.

A partire da quella sul sostituto dell'infortunato Dumfries. Nonostante la prova insufficiente offerta nel derby, infatti, il tecnico sulla destra ha confermato Carlos Augusto anche a Madrid.

Risultato? L'ex Monza, costretto a giocare a piede invertito, è sembrato spesso in difficoltà sia in fase difensiva che offensiva. Mentre ha fatto decisamente meglio nel finale quando è tornato a sinistra per rimpiazzare Dimarco.

E poi ci sono i cambi. L'ingresso di Pio Esposito e Thuram non ha dato i frutti sperati, mentre Frattesi è stato gettato nella mischia dopo essere stato tenuto fuori per tutto il derby.

"I cambi sono entrati male? Ci aspettavamo una reazione dell'Atletico, abbiamo provato a tamponare. Venivamo dal derby, le energie erano poche. Ovvio che i nuovi entrati potevano fare qualcosina in più, dovevano metterci dentro quella energia che iniziava a mancare. Si farà un'analisi e impareremo ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi" ha dichiarato Chivu a fine partita.

Basterà per fare ripartire subito l'Inter?